Фото ⟩ ВСУ нашли затонувший в реке российский танк в хорошем состоянии

Сообщается, что он затонул при неудачной попытке форсировать реку Десну. Судьба экипажа танка неизвестна.

"По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении украинской стороны.

Официальные лица добавили, что в ходе боев под Черниговом российские войска предприняли несколько попыток форсировать реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение.