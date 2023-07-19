Ср, 19.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ ВСУ нашли затонувший в реке российский танк в хорошем состоянии

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Утонувший танк
Утонувший танк Фото: Facebook/Ukrainas armijas Ģenerālštābs

В Черниговской области в районе поселка Шестовица водолазы-саперы обнаружили и вытащили из реки Десна российский танк Т-72Б3.

Сообщается, что он затонул при неудачной попытке форсировать реку Десну. Судьба экипажа танка неизвестна.

"По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении украинской стороны.

Официальные лица добавили, что в ходе боев под Черниговом российские войска предприняли несколько попыток форсировать реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх