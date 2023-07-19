Фото ⟩ ВСУ нашли затонувший в реке российский танк в хорошем состоянии

В Черниговской области в районе поселка Шестовица водолазы-саперы обнаружили и вытащили из реки Десна российский танк Т-72Б3.
Сообщается, что он затонул при неудачной попытке форсировать реку Десну. Судьба экипажа танка неизвестна.
"По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении украинской стороны.
Официальные лица добавили, что в ходе боев под Черниговом российские войска предприняли несколько попыток форсировать реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение.
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