Санкции ЕС: состоятельные российские туристы по-прежнему отдыхают в Европе

Результат прямо противоположен одной из цели, которую преследовал ЕС, вводя санкции. А именно наказать и ограничить самых богатых россиян, имеющих большое влияние в России.

Эстонский политик Марко Михкельсон объяснил телекомпании ERR, почему ЕС ввел запрет на туризм из России.

"Среди наших европейских партнеров сложилось мнение, что не все россияне или все российские граждане виновны в этой войне и что они не должны нести коллективное наказание", - сказал он.

Однако опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан России поддерживают войну, поэтому этот аргумент необоснован, подчеркнул Михкельсон.

"Полезно изучить, какими маршрутами до сих пор пользуются граждане России, чтобы попасть в ЕС. Если, например, Грузия рассчитывает стать страной-кандидатом на вступление в Евросоюз в конце этого года, то, на мой взгляд,

было бы совершенно правильно, если бы они поняли, что такое поведение, которое позволяет гражданам России попасть в Евросоюз, в том числе и в обход санкций, не подходит для страны, которая хочет однажды стать членом Евросоюз”.

Поскольку добраться из России в ЕС на самолете невозможно, многие россияне делают это через Турцию или Грузию. Телекомпания ERR сообщает, что еще на прошлой неделе один из владельцев российской авиакомпании “Азимут” обещал полеты в Париж и Рим через Тбилиси.

Представитель Министерства иностранных дел Эстонии, сказал, что, хотя более широкое введение запрета на туризм не имело очевидного успеха, обсуждения за закрытыми дверями происходят почти каждый день.

"Мы говорим об этом с Грузией. Если вы посмотрите на президента Грузии, она очень хорошо понимает эту проблему", - сказал представитель МИД Эстонии..

Однако маловероятно, что Евросоюз введет более строгие запреты до окончания летнего туристического сезона, сообщает ERR.