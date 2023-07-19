Видео ⟩ В Крыму горит и взрывается склад боеприпасов, объявлена эвакуация

О пожаре и детонации первым сообщил Telegram-канал "Крымский ветер": он опубликовал три разных видео, на двух из которых вдалеке хорошо видны большой огонь и разлетающиеся от взрывов большие "искры" - вероятно, реактивные боеприпасы, сообщает Русская служба BBC.

По информации местных жителей, в склад, который расположен на полигоне близ городка Старый Крым на востоке полуострова, попали три ракеты или дроны-камикадзе.

От этого полигона до ближайшей точки на линии фронта - не менее 230 километров.

Аксенов в короткой записи в Telegram сообщил о том, что автомобильная трасса "Таврида" будет перекрыта - "в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе".

Аксенов не упоминает склад боеприпасов, но обычный пожар в стороне от дороги не приводит к ее перекрытию.

Как сообщает Аксенов, из-за пожара местные "власти" начали эвакуировать жителей четырех близлежащих населенных пунктов - это более двух тысяч человек. Также на месте развернут оперативный штаб.

Трасса "Таврида" соединяет Крымский мост и территорию собственно России с административным центром Крыма, Симферополем, пишет Русская служба BBC.