Фото, видео ⟩ В центре Риги погиб рабочий, упавший со строительных лесов. Полиция начала уголовный процесс

LETA сообщает, что работник упал с лесов во время реставрационных работ фасада здания - это подтвердили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD). ПО информации LETA, во вторник в 12:07 на улицу Гертрудес прибыли две бригады медиков NMPD, в том числе бригада врачей-специалистов, привлекаемых в особо сложных и критических ситуациях.

На месте происшествия были проведены реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти человека уже не удалось.

Государственная полиция по факту случившегося начала уголовный процесс, сообщили агентству LЕТА в полиции. Уголовный процесс начат по статье "Уголовные правонарушения против здоровья личности" Уголовного закона.

Получив информацию о несчастном случае на рабочем месте, Государственная инспекция труда (ГИТ) во вторник начала расследование данного несчастного случая, в том числе осмотр указанного рабочего места, и получила объяснение от работодателя, сообщили в ГИТ.

В ходе проверки констатировано, что строительные леса установлены в соответствии с требованиями законодательства, сетка вокруг них не повреждена. По данным ГИТ, в настоящее время представляется, что рабочий упал с крыши. Он был проинструктирован и получил средства индивидуальной защиты: каску, защитные перчатки.

Как сказано в сообщении инспекции, это был первый рабочий день компании на данном объекте - работы по подготовке фасада на 1-м и 2-м этаже. Никакие кровельные работы не планируются, так как крыша здания была заменена в 2022 году.

Расследование находится в начальной стадии, запрошены документы, рабочие, находившиеся поблизости, приглашены для дачи объяснений.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)