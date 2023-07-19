Четверо больных сибирской язвой сбежали из больницы в России

Министерство выступило с публичным призывом к сбежавшим из больницы пациентам, призвав проявить ответственность и следовать всем рекомендациям врачей, сообщает российское независимое издание The Moscow Times.

В министерстве также подчеркнули, что передача инфекции сибирской язвы от человека к человеку происходит крайне редко, однако возможна, если кожные язвы больного еще не полностью зажили.

Как сообщили врачи больницы в Кызыле, сбежавшие пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. В больницу были госпитализированы пять человек, у которых подтверждено заражение сибирской язвой.

Они заразились после употребления в пищу мяса лошади, зараженной сибирской язвой.

Сибирская язва является бактериальной инфекцией. Люди могут заразиться вдыхая споры, употребляя в пищу мясо зараженных животных, либо через повреждения кожи.