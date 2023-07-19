Названо место, где в этом году пройдет Белый пикник

Мероприятие пройдет на поле Driving range, которое находится за гольф-хаусом. Следуйте указаниям белых шаров!

Этим летом мероприятие пройдет в девятый раз - 19 июля. Каждое лето пикник - это долгожданное мероприятие, ставшее красивой традицией встреч для многих его участников. В течение вечера гостей мероприятия встретит концерт живой музыки с выступлением Динары Рудане, танцевальную музыку представит ди-джей и ведущая Латвийского радио 5 Линда Самсонова.

Галерея: Белый Pop-Up пикник-2022

Как обычно, от организаторов мероприятия также будет много сюрпризов. Участвуя в различных мероприятиях, гости смогут выиграть ценные призы от таких брендов, как Lexus, Lavazza и Banga & Olufsen. За ужином у гостей будет возможность продегустировать вино Casa Charlize Floreale с юга Италии, а о летних коктейлях позаботятся профессиональные бармены Konenburg 1664 Blanc и Monin. С другой стороны, Electrolux угощает гостей свежеиспеченными круассанами прямо на месте. Традиционно также будут устрицы и шампанское!

Белый Pop-Up пикник в Латвии проходит с 2015 года с целью создать особенное мероприятие, которое побудило бы друзей и членов семьи на мгновенье забыть о вечной спешке и совместно насладиться обычными вещами, которые радуют каждого - неспешными разговорами, совместным времяпрепровождением и ужином в необычном месте. Это мероприятие уже стало особой летней традицией.

Видео: Белый Pop-Up пикник