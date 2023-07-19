В Латвии зафиксирована пятая вспышка АЧС на фермах домашних свиней

Пятая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) на латвийских фермах домашних свиней зафиксирована в Робежниекской волости Краславского края, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).
Хозяйство, в котором содержится шесть домашних свиней, расположено недалеко от фермы, где вспышка АЧС была обнаружена два дня назад.
В указанном хозяйстве начаты меры по контролю и сдерживанию заболевания.
В целях ликвидации очага заболевания и недопущения его дальнейшего распространения будут ликвидированы все свиньи на этой ферме.
Самую большую угрозу для здоровья домашних свиней представляют зараженные АЧС дикие кабаны, популяция которых в Латвии быстро восстановилась.
В этом году в Латвии АЧС была обнаружена у 301 дикого кабана в 23 краях.
Особо внимательным владельцам домашних свиней следует быть в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Цесисском, Южнокурземском, Добельском, Гулбенском, Екабпилсском, Краславском, Кулдигском, Лимбажском, Лудзенском, Мадонском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Сигулдском, Смилтенском, Тукумском, Валмиерском, Вараклянском и Вентспилсском краях, поскольку именно в этих районах выявлено наибольшее количество случаев заражения диких кабанов.
Ранее сообщалось, что африканская чума свиней (АЧС) была подтверждена на ферме с 48 домашними свиньями в Робежниекской волости Краславского края.
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