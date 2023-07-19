В Латвии зафиксирована пятая вспышка АЧС на фермах домашних свиней

Хозяйство, в котором содержится шесть домашних свиней, расположено недалеко от фермы, где вспышка АЧС была обнаружена два дня назад.

В указанном хозяйстве начаты меры по контролю и сдерживанию заболевания.

В целях ликвидации очага заболевания и недопущения его дальнейшего распространения будут ликвидированы все свиньи на этой ферме.

Самую большую угрозу для здоровья домашних свиней представляют зараженные АЧС дикие кабаны, популяция которых в Латвии быстро восстановилась.

В этом году в Латвии АЧС была обнаружена у 301 дикого кабана в 23 краях.

Особо внимательным владельцам домашних свиней следует быть в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Цесисском, Южнокурземском, Добельском, Гулбенском, Екабпилсском, Краславском, Кулдигском, Лимбажском, Лудзенском, Мадонском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Сигулдском, Смилтенском, Тукумском, Валмиерском, Вараклянском и Вентспилсском краях, поскольку именно в этих районах выявлено наибольшее количество случаев заражения диких кабанов.

Ранее сообщалось, что африканская чума свиней (АЧС) была подтверждена на ферме с 48 домашними свиньями в Робежниекской волости Краславского края.