Россию ждет волна инфляции: такой серьезной ситуации не было с начала войны

Торговцы и дистрибьюторы товаров - как напитков, так и автомобилей и бытовой техники - готовятся к значительному повышению цен. В первую очередь это объясняется падением курса рубля по отношению к доллару США (один доллар стоит 90 рублей) и евро (один евро стоит около 100 рублей).

Автомобили, ввозимые в Россию по схемам параллельного импорта, станут дороже на 15-20%. Новые цены в дилерских центрах станут реальностью через один-два месяца, когда закончатся запасы ранее закупленных автомобилей.

Соки и газированные напитки с 1 августа также станут дороже на 10-20%. Производители напитков PepsiCo и "Сады Придонья" уже направили в торговые сети уведомления о повышении цен. Для производителей соков 70% себестоимости продукции приходится на импортные концентраты соков и смеси, поэтому производители сильно зависят от курса валют.

Между тем поставщики бытовой техники предупредили торговцев о повышении цен на электронику Apple и других иностранных брендов на 10-15%. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что такое повышение цен - еще "самый оптимистичный сценарий" - массового ввоза устройств в страну нет, на складах имеется небольшое количество техники, поэтому прирост цены может стать значительно выше, как только склады опустеют.

Для жителей России отдых за границей (то есть в Турции) уже на 20-70% дороже, в зависимости от отеля и расположения. Ожидается, что к концу года цены на авиабилеты за пределы России могут подорожать еще на 40%, предупредил совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев.

На стремительный рост инфляции Центральный Банк России ответит резким повышением процентных ставок, однако эффект от девальвации рубля будет ощущаться еще долго. Даже если рубль стабилизируется, импортерам придется повышать цены, чтобы продолжать работать без потерь.