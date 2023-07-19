Украина: РФ готовит на Запорожской АЭС провокацию с тяжелым вооружением

С этой целью служба военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России распространяет среди личного состава информацию о якобы готовящемся нападении ВСУ на Запорожскую АЭС.

"Спецслужба утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" атомной станции, в котором должны принять участие "ударные группы" и неназванные "вооруженные формирования украинских добровольцев", - говорится в сообщении.

В ГУР считают, что распространение такой информации может свидетельствовать о том, что армия РФ готовит операцию "под чужим флагом", которая приведет к крупной аварии на Запорожской АЭС.

По имеющейся информации, в настоящее время готовится очередная имитация обстрела электростанции, чтобы обвинить в этом Украину. ГУР называет такие действия "актом ядерного терроризма".

Украина неоднократно подчеркивала, что только переход Запорожской АЭС под полный контроль Украины и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также создание широкой демилитаризованной зоны вокруг электростанции сможет гарантировать ее безопасную эксплуатацию.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года.

С тех пор неоднократно появлялась информация о минировании территории АЭС, нескольких энергоблоков и пруда-охладителя.