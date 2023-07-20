У бывших партнеров по коалиции в Рижской думе различные представления о том, кто должен быть мэром

Представитель "За!/Прогрессивных" Юстине Пантелеева заявила, что объединение оценит это предложение, но пока не поддерживает его. Поэтому в настоящее время "За!/Прогрессивные" не исключают возможности выдвижения как кандидата на должность мэра столицы, так и на должность вице-мэра.

По словам Пантелеевой, во фракции "За!/Прогрессивные" до сих пор не обсуждалось, кто может стать ее кандидатом в мэры.

Представители трех партий также подчеркнули, что речи о конкретных кандидатах на посты в настоящее время не идет.

Представители трех партий убеждены, что разделение сфер ответственности должно быть сохранено, поскольку каждая политическая сила имеет свои наработки и не нуждается в подготовительном периоде для продолжения полномасштабной работы.

Осознавая, что срок полномочий нынешней столичной думы составляет неполные два года, группа трех фракций считает, что политическим силам необходимо дать возможность проявить себя в сферах ответственности, которые они взяли на себя, приступая к работе в "коалиции перемен".

Таким образом фактически отклонено сделанное ранее "За!/Прогрессивными" предложение об избрании мэра и одного вице-мэра, отказе от должностей двух заместителей председателя думы, а также изменении политической ответственности и распределения сфер деятельности. Инициатива фракции "За!/Прогрессивные" предусматривала снятие с "Нового Единства" ответственности за транспортное сообщение в городе.