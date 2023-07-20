У бывших партнеров по коалиции в Рижской думе различные представления о том, кто должен быть мэром

У бывших партнеров по коалиции Рижской думы, которые продолжают переговоры о возможности совместной работы в самоуправлении, пока разное видение того, какая политическая сила должна выдвигать следующего кандидата на должность мэра.
В четверг, 20 июля, три считающие себя ядром будущей коалиции политические силы - "Новое Единство", "Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (ЛОР)" и "Код для Риги" - встретились с фракцией "За!/Прогрессивные" и потребовали сохранить сферы ответственности в Рижской думе.
"Новое Единство", "Нацобъединение/ЛОР" и "Код для Риги" считают, что именно их блок должен выдвигать следующего мэра Риги, а "За!/Прогрессивным" предлагается выдвинуть кандидата на пост вице-мэра. Как отдельная фракция "За!/Прогрессивные" имеют наибольшее количество депутатов в думе, и именно их представитель Мартиньш Стакис занимал должность председателя думы до начала июля.
По мнению представителей трех фракций, ответственность за управление городом и обязанности мэра на следующем этапе работы должны взять на себя те политические силы, которые имеют наибольшее общее количество депутатов. Поскольку эти три фракции вместе имеют 20 депутатских мест, они считают, что могут претендовать и на должность мэра.
Поэтому фракции "За!/Прогрессивные" предложено выдвинуть кандидата на должность вице-мэра Риги для углубленной работы над вопросами климатической нейтральности, социального диалога и микромобильности.
Представитель "За!/Прогрессивных" Юстине Пантелеева заявила, что объединение оценит это предложение, но пока не поддерживает его. Поэтому в настоящее время "За!/Прогрессивные" не исключают возможности выдвижения как кандидата на должность мэра столицы, так и на должность вице-мэра.
По словам Пантелеевой, во фракции "За!/Прогрессивные" до сих пор не обсуждалось, кто может стать ее кандидатом в мэры.
Представители трех партий также подчеркнули, что речи о конкретных кандидатах на посты в настоящее время не идет.
Представители трех партий убеждены, что разделение сфер ответственности должно быть сохранено, поскольку каждая политическая сила имеет свои наработки и не нуждается в подготовительном периоде для продолжения полномасштабной работы.
Осознавая, что срок полномочий нынешней столичной думы составляет неполные два года, группа трех фракций считает, что политическим силам необходимо дать возможность проявить себя в сферах ответственности, которые они взяли на себя, приступая к работе в "коалиции перемен".
Таким образом фактически отклонено сделанное ранее "За!/Прогрессивными" предложение об избрании мэра и одного вице-мэра, отказе от должностей двух заместителей председателя думы, а также изменении политической ответственности и распределения сфер деятельности. Инициатива фракции "За!/Прогрессивные" предусматривала снятие с "Нового Единства" ответственности за транспортное сообщение в городе.
Пантелеева подчеркнула, что при сохранении нынешнего разделения обязанностей продолжится ситуация, когда "у каждого своя вотчина и другие в нее залезать не могут". "За!/Прогрессивные" впредь не желают допускать этого.
Фракция также считает, что политические консультации по коалиции Рижской думы должны быть продолжены в двустороннем формате. Поэтому на следующие переговоры "За!/Прогрессивные" пригласят "Новое Единство".
Политики трех солидарных партий же считают, что переговоры следует продолжать всем вместе, а следующая встреча может состояться во вторник, 25 июля.
В ближайшие две недели "За!/Прогрессивные" надеются договориться с партнерами о совместной работе, и если это удастся, то на заседании думы 23 августа может состояться голосование за мэра столицы, считают в партии.
Как сообщалось, все фракции бывшей коалиции заявили, что ни одна политическая сила не заинтересована в проведении внеочередных выборов, поэтому состоятся переговоры для согласования будущего сотрудничества.
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