Видео ⟩ "Четыре штрафа за четыре дня": пчеловод оштрафован на 2000 евро

Янис только начинает работать с пчелами. Для удобства он обычно ездит на пасеку на грузовом микроавтобусе, так как приходится много всего перевозить. В мае Янис отправился из столицы на пасеку в Ледманскую волость. Через три дня он получил электронное письмо, в котором говорилось, что он нарушил правила и он должен заплатить штраф в 500 евро. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Мужчина понял, что на его грузовом микроавтобусе больше нет действующей виньетки.
Прочитав электронное письмо CSDD о том, что он оштрафован на 500 евро, мужчина тут же купил виньетку, но было уже слишком поздно. В последующие дни он получил еще три письма.
Янис проезжал мимо камеры контроля скорости четыре раза за четыре дня, за что был оштрафован на 2000 евро.
Когда он обратился в полицию, его не порадовали. "Они сказали, что штраф не может быть обжалован или уменьшен, а только разделен на несколько платежей", - сказал Янис.
Месячная виньетка для транспорта Яниса стоит 28 евро, штраф несоразмерно велик, он в 18 раз выше стоимости разрешения. Однако в Министерстве сообщения указывают, что такой штраф действует уже несколько лет.
Передача Bez Tabu попросила Министерство сообщения объяснить, почему можно наказать водителя за одно и то же нарушение, если его даже не уведомили о том, что он нарушил правила.
В Министерстве сообщения программу направили в Министерство юстиции, где Bez Tabu получает указания связаться с Министерством сообщения и Государственной полицией.
"Следует понимать, что система работает в полуавтоматическом режиме. Независимо от того, сколько раз водитель проехал, каждый раз записывается. Далее эти нарушения переходят в систему полиции, где инспектор рассматривает дело и принимает решение. Информация о том, что приговор уже вынесен в соответствующий день, не показывается нам автоматически. Его следует проверить вручную. Закон предусматривает, что плата за использование автомагистрали должна быть уплачена за каждое использование участка автомагистрали. Если смотреть по букве закона, то каждый раз, когда используется участок дороги, необходимо платить за проезд, поэтому каждый раз считается отдельным нарушением", - сказали в полиции.
Однако в полиции указали, что в случаях, когда водителю в один день назначается несколько штрафов, остается в силе только один штраф, остальные решения отменяются.
В таких случаях необходимо подать письменное заявление в полицию и предоставить подробную информацию.
Уже не в первый раз в программу Bez Tabu обращаются жители, неоднократно наказанные за одно и то же нарушение, хотя их вовремя не информируют о том, что они не соблюдали закон.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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