Видео ⟩ "Четыре штрафа за четыре дня": пчеловод оштрафован на 2000 евро

"Следует понимать, что система работает в полуавтоматическом режиме. Независимо от того, сколько раз водитель проехал, каждый раз записывается. Далее эти нарушения переходят в систему полиции, где инспектор рассматривает дело и принимает решение. Информация о том, что приговор уже вынесен в соответствующий день, не показывается нам автоматически. Его следует проверить вручную. Закон предусматривает, что плата за использование автомагистрали должна быть уплачена за каждое использование участка автомагистрали. Если смотреть по букве закона, то каждый раз, когда используется участок дороги, необходимо платить за проезд, поэтому каждый раз считается отдельным нарушением", - сказали в полиции.