Видео ⟩ Смерть рабочего во время ремонта фасада здания. Новая информация

Во вторник, 18 июля, в Риге на улице Гертрудес рабочий упал со строительных лесов во время ремонтных работ на фасаде здания. Врачи пытались спасти его жизнь, проводя реанимационные мероприятия, но безрезультатно. Начато расследование обстоятельств трагедии, и уже появилась новая информация, сообщает программа Degpunktā.
Мужчина, упавший с крыши здания, работал на предприятии первый день. Передача Degpunktā рассказывает о новых обстоятельствах инцидента.
В четверг, 20 июля, программа связалась с Государственной инспекцией труда, где получила подтверждение, что падение произошло с крыши, а не со строительных лесов.
"Мы сразу начали расследование несчастного случая на производстве. Кроме того, по горячим следам была немедленно проведена проверка указанного рабочего места. Объяснения от работодателя по этому поводу поступили уже вчера. В ходе проверки было констатировано, что строительные леса, установленные возле здания, соответствовали требованиям законодательства, сетка вокруг них не повреждена.
Поэтому говорить о том, что рабочий провалился сквозь сетку, упал со строительных лесов, скорее всего, не стоит. Это не будет правдой, потому что на данный момент все указывает на то, что он упал с крыши.
Траектория, по которой он упал, фактически почти у деревьев, где была лужа крови, тоже говорит о том, что он упал с крыши", - заявили в инспекции.
Представитель компании Silen, выполнявшей строительные работы, уверен, что в случившейся трагедии нет вины компании.
"В ходе проверки мы установили, что работник прошел инструктаж, есть журнал, в котором стоит его подпись. Утром всем выдали средства индивидуальной защиты - каски и защитные перчатки", - добавили в инспекции.
Как сказано в сообщении инспекции, это был первый рабочий день компании на данном объекте - работы по подготовке фасада на 1-м и 2-м этажах. Никакие кровельные работы не планируются, так как крыша здания была заменена в 2022 году.
"Сейчас мы находимся на начальной стадии расследования. Были запрошены документы, а также приглашены работавшие рядом сотрудники для дачи объяснений", - сказали в Государственной инспекции труда.
Самые частые производственные травмы в Рижском регионе - это поскальзывание, спотыкание, падение с очень небольшой высоты. Бывают, конечно, и падения с большей высоты, но не так часто, сообщает передача.
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