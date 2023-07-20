Видео ⟩ Смерть рабочего во время ремонта фасада здания. Новая информация

"В ходе проверки мы установили, что работник прошел инструктаж, есть журнал, в котором стоит его подпись. Утром всем выдали средства индивидуальной защиты - каски и защитные перчатки", - добавили в инспекции.

Как сказано в сообщении инспекции, это был первый рабочий день компании на данном объекте - работы по подготовке фасада на 1-м и 2-м этажах. Никакие кровельные работы не планируются, так как крыша здания была заменена в 2022 году.

"Сейчас мы находимся на начальной стадии расследования. Были запрошены документы, а также приглашены работавшие рядом сотрудники для дачи объяснений", - сказали в Государственной инспекции труда.

Самые частые производственные травмы в Рижском регионе - это поскальзывание, спотыкание, падение с очень небольшой высоты. Бывают, конечно, и падения с большей высоты, но не так часто, сообщает передача.

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