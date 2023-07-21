Rheinmetall в обход санкций продолжает работать в России?

На сайте НПП "Авиаисток" концерн Rheinmetall 20 июля 2023 все еще значился как партнер Фото: DW

Проблема, естественно, не в том, что "Авиаисток" спустя девять лет после аннексии Крыма и 500 c лишним дней после начала полномасштабной агрессии против Украины, а также после 11 пакетов санкций ЕС, все еще не убрал со своего сайта логотип немецкого концерна, с которым когда-то очень активно сотрудничал. Проблема в том, что Business Insider получил в свое распоряжение и публикует контракт о поставке этой российской компании немецких УВЗ, подписанный в марте 2018 года – "через четыре года после аннексии Крыма и последовавшего за этим запрета поставлять в Россию продукцию, которую можно использовать в военных целях", подчеркивает издание.

Оно обратилось за разъяснениями к Rheinmetall и получило ответ, что в рамках этого контракта поставки осуществлялись "гражданским клиентам в России" - с марта 2018 по июль 2019 из Германии, а до 2021 года через дочернюю фирму в Канаде. "Это уже не первый раз, когда Rheinmetall заявляет, что поставлял продукцию, которую можно использовать в военных целях, только для гражданских нужд, - констатирует Business Insider. – Как именно гарантировалось использование в гражданских целях, остается неясным".

Запчасти для грузовиков шли до середины 2023 года