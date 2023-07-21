Армия РФ получила новую партию модернизированных танков

Как заявили в компании, "Уралвагонзавод" отправил очередную партию отремонтированных и модернизированных танков, в которую вошли Т-72Б3М и новые модели танков Т-90М.

"Реализация контрактов включает в себя восстановление и глубокую модернизацию танков Т-72Б для адаптации их к типу Т-72Б3М. Модернизация танков Т-80БВ до Т-80БВМ и производство танков Т-90М с нуля. Это свидетельствует не только об эффективности производственной системы "Уралвагонзавода", но и о профессионализме и самоотверженном труде всех сотрудников УВЗ", - добавили в сообщении.

Визуально подтверждено, что Москва потеряла значительную часть своего парка основных боевых танков с начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Голландский портал оборонного анализа с открытым исходным кодом и группа военных исследований Oryx сообщил, что российские вооруженные силы потеряли в Украине не менее 2137 танков. Также сообщается, что украинские силы получили 548 российских танков в качестве трофеев, еще 121 танк был поврежден и 115 - брошены.

Многие военные специалисты объясняли потери российских танков плохими характеристиками на поле боя и некачественным производством.