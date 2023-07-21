Комитет по Covid-19: пандемия привела к беспрецедентным сбоям в системе образования

В ходе голосования депутатов на прошлой неделе было заметно, что мнения по включенным в постановление рекомендациям разнятся. Одним из спорных моментов является защита патента на вакцину.

Как отмечает депутат Европарламента Ивар Иябс, в резолюции и рекомендациях есть много вещей, которые государства, в том числе и Латвия, должны учесть. Например, по его мнению,

закрытие школ было неправильным, потому что последствия этих действий ощущаются до сих пор.

Не все государства сделали это. В Бельгии, например, были открыты почти все школы. Комитет по пандемии Covid-19 признал, что пандемия привела к беспрецедентным сбоям в системе образования во всем мире и снижению успеваемости, что имело серьезные образовательные и социальные последствия, в том числе сказалось на психическом здоровье и питании детей и молодежи.

Риск насилия и эксплуатации детей также увеличился. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространенность тревоги и депрессии во всем мире увеличилась на 25% из-за воздействия пандемии.

Парламент призывает Европейскую комиссию и государства-члены оценить возможность создания одного или нескольких некоммерческих европейских фармацевтических учреждений, которые будут действовать в общественных интересах и производить лекарства, имеющие стратегическое значение для здравоохранения, чтобы дополнить и гарантировать безопасность поставок и предотвратить возможность нехватки лекарств в чрезвычайных ситуациях.