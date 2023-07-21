Видео ⟩ Под Талси горит лес на площади более 4 га

В службе информируют, что пожар локализован, но работы по тушению продолжаются.

В VMD агентству LЕТА сообщили, что, по подозрениям учреждения, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пожар возник на влажном участке, где, скорее всего, собирали ягоды и выбрасывали окурки.

#NededziniMežu

Pie Vandzenes Talsu novadā deg mežs - 4.23 ha. Ugunsgrēks ierobežots, bet dzēšanas darbi turpinās. Ir aizdomas par neuzmanīgu rīcību ar uguni. Ogotāj, padomā, viens nenodzēsts izsmēķis spēj nopostīt 4 ha meža, Tu taču nodedzini pats savu rītdienas peļņu..#VMD pic.twitter.com/w9lLrYearP — Valsts meža dienests (@mezadienests) July 21, 2023

Также в службе добавили, что место возгорания труднодоступно, поэтому в работах по тушению участвуют только сотрудники VMD. Работы по тушению затрудняет и толстый слой торфа, из-за которого горение идет вниз.

Работают 20 сотрудников VMD, задействованы пять автоцистерн. Место водозабора для тушения находится в лесу, в пяти километрах, что вместе с ветром создает дополнительные сложности для тушения пожара.

В первом полугодии 2023 года в Латвии было потушено 508 лесных пожаров, сгорело 607 га лесных угодий, в том числе 105 га молодых лесов и 362 га особо охраняемых природных территорий.

VMD осуществляет надзор за соблюдением нормативных актов в области управления лесами, охоты и охраны природы, а также осуществляет охрану лесов от пожаров. Служба ведет Государственный реестр лесов, где собирается информация о лесе, ведущейся в нем хозяйственной деятельности, охоте и животных, на которых можно охотиться. Миссия VMD - заботиться об ответственном использовании и сохранении лесов для будущих поколений.