Передача: Птичий грипп может распространиться среди котов и стать кошачьим гриппом

В Латвии констатировано уже более 140 вспышек птичьего гриппа, в том числе и у лис. Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обращает внимание и на котов - в Польше гриппом заразились и умерли несколько десятков представителей этого вида. Профессор латвийского университета биологических наук и технологий (LBTU) Каспар Коваленко признает - вирус может стабилизироваться в популяции котов, распространиться и стать кошачьим гриппом, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
"Когда люди сталкиваются с таким птичьим гриппом, их заболевание может быть довольно тяжелым. У птиц это чаще всего связано с инфекциями дыхательных путей, птицы чихают, можно увидеть их усталость, подавленность, они ведут себя нетипично, не боятся людей", - пояснил декан факультета ветеринарной медицины LBTU, профессор Каспар Коваленко.
"Наибольший риск, если говорить о котах, связан с тем, что вирус может стабилизироваться в популяции котов, начать циркулировать и стать кошачьим гриппом.
Здесь наблюдаются в основном в основном неврологические признаки дыхания, диарея, может присутствовать воспаление пищеварительного канала. Наблюдается высокая смертность среди кошек, поскольку это новый вирус в популяции кошек", - сказал профессор LBTU.
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