Передача: Птичий грипп может распространиться среди котов и стать кошачьим гриппом

В Латвии констатировано уже более 140 вспышек птичьего гриппа, в том числе и у лис. Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обращает внимание и на котов - в Польше гриппом заразились и умерли несколько десятков представителей этого вида. Профессор латвийского университета биологических наук и технологий (LBTU) Каспар Коваленко признает - вирус может стабилизироваться в популяции котов, распространиться и стать кошачьим гриппом, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.