Министерство юстиции ЮАР запросило у прокуратуры ордер на арест Путина

Министерство юстиции ЮАР запросило у главы национальной прокуратуры Шамиле Батохи ордер на арест президента России Владимира Путина, пишет "Медуза" со ссылкой на местное издание News24.
Запрос на ордер поступил 17 июля, то есть спустя два месяца после того, как департамент международных отношений ЮАР передал в Министерство юстиции ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, который обвиняется в незаконной депортации украинских детей в Россию.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы убедить правительство арестовать Путина, если он приедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе. После того как 19 июля стало известно, что президент России не приедет на саммит, оппозиционная партия "Демократический альянс" попросила обязать правительство арестовать Путина в любой момент, когда он прибудет в страну.
По информации News24, правительство с требованием согласилось.
В марте МУС выдал ордер на арест Путина в связи с вывозом тысяч детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Поскольку ЮАР входит в число стран, подписавших Римский статут, ее власти должны были задержать Путина, если тот приедет в страну.
РФ не признает МУС в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию. Поездка в ЮАР стала бы для президента РФ первым официальным зарубежным визитом после выдачи ордера.
В группу стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Саммит запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге.
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