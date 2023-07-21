Министерство юстиции ЮАР запросило у прокуратуры ордер на арест Путина

Запрос на ордер поступил 17 июля, то есть спустя два месяца после того, как департамент международных отношений ЮАР передал в Министерство юстиции ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, который обвиняется в незаконной депортации украинских детей в Россию.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы убедить правительство арестовать Путина, если он приедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе. После того как 19 июля стало известно, что президент России не приедет на саммит, оппозиционная партия "Демократический альянс" попросила обязать правительство арестовать Путина в любой момент, когда он прибудет в страну.

По информации News24, правительство с требованием согласилось.

В марте МУС выдал ордер на арест Путина в связи с вывозом тысяч детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Поскольку ЮАР входит в число стран, подписавших Римский статут, ее власти должны были задержать Путина, если тот приедет в страну.

РФ не признает МУС в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию. Поездка в ЮАР стала бы для президента РФ первым официальным зарубежным визитом после выдачи ордера.

В группу стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Саммит запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге.