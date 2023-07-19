Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР: там ему грозил арест по ордеру МУС

Президент России Владимир Путин не примет участие в предстоящем в августе саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщил в среду, 19 июля, офис президента ЮАР.
"По обоюдному согласию, на саммите не будет присутствовать президент Российской Федерации Владимир Путин, РФ будет представлять министр иностранных дел [Сергей] Лавров", - подтвердил в заявлении Винсент Магвеня, пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафозы. Сообщается, что Путин, вероятно, примет участие в саммите по видеосвязи.
Визит Путина был под вопросом из-за ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом (МУС), а также из-за опасений переворота, сообщали СМИ.
В марте МУС выдал ордер на арест Путина в связи с вывозом тысяч детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Поскольку ЮАР входит в число стран, подписавших Римский статут, ее власти должны были задержать Путина, если тот приедет в страну.
Попытки разрешить ситуацию привели к тому, что власти африканской страны пытались сами убедить Путина не посещать саммит. "Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать", - сказал изданию News24 вице-президент страны Пол Машатиле. В беседе с журналистами на прошлой неделе он отметил, что лучшим решением для ЮАР было бы, если бы отсутствие Путина на саммите: "Но россияне недовольны. Они хотят, чтобы он приехал".
Глава ЮАР Сирил Рамафоза попросил у МУС разрешения не арестовывать Путина. Агентство Reuters процитировало обращение Рамафосы к суду: "Россия ясно дала понять, что арест ее президента будет объявлением войны". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя это утверждение, заявил: "Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно".
РФ не признает МУС в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию. Поездка в ЮАР стала бы для президента РФ первым официальным зарубежным визитом выдачи ордера.
Другой проблемой, помешавшей поездке Путина, мог стать мятеж ЧВК "Вагнер", сообщило на прошлой неделе издание The Moscow Times. После мятежа в Кремле опасаются повторения дестабилизации и потери власти, утверждали авторы издания.
Кремль хотел бы как можно скорее объявить о первой официальной международной поездке Путина после ордера МУС с целью послать сигнал Западу, что Путин не находится в изоляции, а россиянам - что он все еще силен и уверен в себе. Но события последних месяцев, в том числе отсутствие успехов у армии РФ в Украине и марш наемников ЧВК "Вагнер" под предводительством Евгения Пригожина на Москву, якобы пошатнули решимость Путина, сообщили источники The Moscow Times.
В группу стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Саммит запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге.
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