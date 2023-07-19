Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР: там ему грозил арест по ордеру МУС

Глава ЮАР Сирил Рамафоза попросил у МУС разрешения не арестовывать Путина. Агентство Reuters процитировало обращение Рамафосы к суду: "Россия ясно дала понять, что арест ее президента будет объявлением войны". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя это утверждение, заявил: "Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно".

РФ не признает МУС в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию. Поездка в ЮАР стала бы для президента РФ первым официальным зарубежным визитом выдачи ордера.

Другой проблемой, помешавшей поездке Путина, мог стать мятеж ЧВК "Вагнер", сообщило на прошлой неделе издание The Moscow Times. После мятежа в Кремле опасаются повторения дестабилизации и потери власти, утверждали авторы издания.

Кремль хотел бы как можно скорее объявить о первой официальной международной поездке Путина после ордера МУС с целью послать сигнал Западу, что Путин не находится в изоляции, а россиянам - что он все еще силен и уверен в себе. Но события последних месяцев, в том числе отсутствие успехов у армии РФ в Украине и марш наемников ЧВК "Вагнер" под предводительством Евгения Пригожина на Москву, якобы пошатнули решимость Путина, сообщили источники The Moscow Times.

В группу стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Саммит запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге.