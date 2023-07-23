Божена Рынска: "Похвастаюсь, как в Латвии"

Божена Рынска поделилась публикацией Андрея Макаревича, в которой он рассказывает о минусах жизни в Израиле. В ответ блогер поделилась рассказом о Латвии.

"А теперь похвастаюсь, как в Латвии. Я тут несколько строительных бумажек получала", - начала она свой рассказ.

"В понедельник пишешь заявку. В четверг приходит комиссия. В следующий понедельник все готово. Тебя просят прислать недостающие бумажки. И готовят разрешение за час.

В четверг приходишь за документацией на свой дом. Изучаешь, сидя в удобном кресле. Без очередей. В пятницу делаешь перевод на 13 евро. В понедельник по e-mail получаешь отсканированную документацию.

Ни одна посылка не потеряна. Почта работает как часы. Одна посылка пропала, с полками, потому что продавец не указала мой телефон. Все три леди на госпочте сбились с ног, чтобы найти оператора этой немецкой почты. Это оказалась Itella. Itella подготовила посылку за час. Я мгновенно забрала сама.

Все бюрократические вопросы можно решить по e-mail. Да, все отвечают, причем быстро", - резюмировала Божена.

Ранее в эфире LR4 Божена Рынска заметила, что в Латвии огромное количество агрессивных "ватников".