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Божена Рынска: "Похвастаюсь, как в Латвии"

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Божена Рынска
Божена Рынска Фото: Кадр из видео

Светский обозреватель, блогер и противник российского режима Божена Рынска имеет гражданство Израиля, но приехала жить именно в Латвию. От российского гражданства она отказалась. На своей странице в Facebook она высказалась о жизни в нашей стране. 

Божена Рынска поделилась публикацией Андрея Макаревича, в которой он рассказывает о минусах жизни в Израиле. В ответ блогер поделилась рассказом о Латвии. 

"А теперь похвастаюсь, как в Латвии. Я тут несколько строительных бумажек получала", - начала она свой рассказ. 

"В понедельник пишешь заявку. В четверг приходит комиссия. В следующий понедельник все готово. Тебя просят прислать недостающие бумажки. И готовят разрешение за час.

В четверг приходишь за документацией на свой дом. Изучаешь, сидя в удобном кресле. Без очередей. В пятницу делаешь перевод на 13 евро. В понедельник по e-mail получаешь отсканированную документацию.

Ни одна посылка не потеряна. Почта работает как часы. Одна посылка пропала, с полками, потому что продавец не указала мой телефон. Все три леди на госпочте сбились с ног, чтобы найти оператора этой немецкой почты. Это оказалась Itella. Itella подготовила посылку за час. Я мгновенно забрала сама.

Все бюрократические вопросы можно решить по e-mail. Да, все отвечают, причем быстро", - резюмировала Божена. 

Ранее в эфире LR4 Божена Рынска заметила, что в Латвии огромное количество агрессивных "ватников". 

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