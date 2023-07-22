Зеленский о Крымском мосте: "Это цель, которая должна быть нейтрализована"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности, где заявил, что считает Крымский мост целью для украинской армии. Слова Зеленского приводит "Медуза".
"Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - заявил Зеленский.
Президент Украины добавил, что Крымский мост - это "маленькая логистическая дорога". По словам Зеленского, по этой дороге российские войска получают боеприпасы, которыми они обстреливают Украину.
Напомним, что в ночь на понедельник, 17 июля, на Крымском мосту было остановлено движение - по информации местных властей, там произошло "чрезвычайное происшествие".
По информации источников в Керчи, произошло два взрыва.
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края", - написал глава российских властей Крыма Сергей Аксенов.
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