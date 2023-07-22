Зеленский о Крымском мосте: "Это цель, которая должна быть нейтрализована"

"Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что Крымский мост - это "маленькая логистическая дорога". По словам Зеленского, по этой дороге российские войска получают боеприпасы, которыми они обстреливают Украину.

Напомним, что в ночь на понедельник, 17 июля, на Крымском мосту было остановлено движение - по информации местных властей, там произошло "чрезвычайное происшествие".

По информации источников в Керчи, произошло два взрыва.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края", - написал глава российских властей Крыма Сергей Аксенов.