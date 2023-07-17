На Крымском мосту, соединяющем территорию России с аннексированным Крымом, в ночь на понедельник, 17 июля, было остановлено движение - по информации местных властей, там произошло "чрезвычайное происшествие", сообщает Русская служба ВВС.
Фото, видео ⟩ СМИ сообщили о "чрезвычайном происшествии" на Крымском мосту. Что известно
По информации источников в Керчи, произошло два взрыва.
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края", — написал глава российских властей Крыма Сергей Аксенов.
The Crimean Bridge has likely been bombed and one span of the bridge has collapsed according to videos. Two missile strikes were reported— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) July 17, 2023
It's 2nd time the Kerch Bridge has been attacked and damaged during the war. A Storm Shadow strike is a possibility. More updates will follow pic.twitter.com/iv5GubMpxI
Он призвал жителей Крыма не рассчитывать на мост и пробираться в Россию или, наоборот, в Крым, через оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", - сообщил он в Telegram.
У моста уже выстроились многокилометровые очереди автомобилей.
Large Lines at the Station for the Kerch Strait Ferry which does not currently appear to be Operating most likely due to the ongoing Emergency Situation on the Bridge. pic.twitter.com/HbsLEwEPIa— OSINTdefender (@sentdefender) July 17, 2023
Telegram-каналы сообщили об обвалившемся пролете моста, но позднее Министерство транспорта России заявило, что на Крымском мосту повреждено только дорожное полотно автомобильной части.
Video from "Ukraine Now" of Kerch Bridge. pic.twitter.com/pGjr87OPrk— Sarah Ashton-Cirillo (@SarahAshtonLV) July 17, 2023
"Конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор. Обследование состояния моста продолжается", - говорится в Telegram-канале Министерства транспорта РФ.
В то же время в Telegram-каналах появляются фотографии пострадавшего моста. На них видно, что пострадало не только дорожное полотно - ситуация гораздо сложнее, пролет действительно обвалился.
"The bridge was attacked with the help of surface drones. It was difficult to reach the bridge, but in the end it was possible to do it," stated allegedly an unnamed source in the Security Service of #Ukraine to RBC-Ukraine. pic.twitter.com/AQ597Vv3gj— NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2023
Российские Telegram-каналы пишут о гибели семейной пары
Популярные российские Telegram-каналы "База" и Shot сообщили, что на Крымском мосту погибла семейная пара.
По информации каналов, погибли супруги в возрасте 40 и 36 лет. Кроме того, пострадала их дочь, она получила серьезные травмы.
На номере машины стоял индекс 31 — это обозначение Белгородской области.
В соцсетях появилось видео с разбитой машиной на мосту и телами внутри. Однако что с машиной произошло, из видео не понятно - она будто бы врезалась во что-то, но при этом препятствия перед ней не было, отмечает Русская служба ВВС.
Русская служба ВВС: Атака на мост - спецоперация СБУ и ВМС Украины
Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщили ВВС источники в СБУ.
"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", - заявил источник в СБУ.
В свою очередь Telegram-канал Mash утверждает, что Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны.
"По нашей информации, в районе атаки у 145 опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров", - сообщил Telegram-канал.
Официально ни украинские власти, ни военные не брали на себя ответственность за повреждение Крымского моста.
Спикер Оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк утром 17 июля заявила, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией со стороны России на фоне обсуждения зерновой сделки.
"Характерным является то, что при таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения на фоне вопроса по пролонгации "зерновой сделки", создание подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма, является типичным способом решения вопросов страны-агрессора", - заявила она.
Национальный антитеррористический комитет РФ: Крымский мост атакован украинскими надводными беспилотниками
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что Крымский мост был атакован ночью в понедельник украинскими надводными беспилотными аппаратами.
"В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост",
— цитирует Русская служба ВВС заявление комитета. В результате атаки, по сообщению НАК, повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.
В НАК сообщили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
Следствие устанавливает лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации теракта на Крымском мосту, сообщили в Следственном комитете.
"В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления", - говорится в заявлении комитета.
Подрыв Крымского моста в октябре 2022 года
8 октября 2022 года, в 6 часов утра, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвалась фура. При этом загорелись семь топливных цистерн из состава находившегося на железнодорожной части моста поезда, который двигался в сторону Краснодарского края. Обрушилось два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. В России по результатам случившегося было возбуждено дело о теракте, напоминает DW.
Украинские власти после произошедшего отрицали свою причастность ко взрыву на Крымском мосту. Между тем в мае 2023 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в одном из интервью подчеркнул, что действующее законодательство и обычаи войны позволяют Украине наносить удары по Крымскому мосту.
8 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр, перечисляя успешные операции ВСУ, также упомянула удар по Крымскому мосту.
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