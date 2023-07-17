Фото, видео ⟩ СМИ сообщили о "чрезвычайном происшествии" на Крымском мосту. Что известно

На номере машины стоял индекс 31 — это обозначение Белгородской области.

В соцсетях появилось видео с разбитой машиной на мосту и телами внутри. Однако что с машиной произошло, из видео не понятно - она будто бы врезалась во что-то, но при этом препятствия перед ней не было, отмечает Русская служба ВВС.

Русская служба ВВС: Атака на мост - спецоперация СБУ и ВМС Украины

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщили ВВС источники в СБУ.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", - заявил источник в СБУ.

В свою очередь Telegram-канал Mash утверждает, что Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны.

"По нашей информации, в районе атаки у 145 опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров", - сообщил Telegram-канал.

Официально ни украинские власти, ни военные не брали на себя ответственность за повреждение Крымского моста.

Спикер Оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк утром 17 июля заявила, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией со стороны России на фоне обсуждения зерновой сделки.