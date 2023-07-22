Ночью в квартире загорелся электросамокат

В 1:15 ночи поступил звонок в Ивескую волость Талсинского края, где в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома загорелся электросамокат на площади в один квадратный метр.

Шесть человек эвакуировались из здания до прибытия пожарных. VUGD закончила работу на месте происшествия в 02:07.

За прошедшие сутки, с 06:30 пятницы до 06:30 субботы, в службу поступило в общей сложности 43 вызова: 20 на пожары, 18 на спасательные работы, еще пять вызовов оказались ложными.

В пятницу, вскоре после 18:00, пожарные-спасатели выехали в Яунелгаву Айзкраукльского края, где из грузовика вытекло масло, залив 200 м дороги. С помощью абсорбента масло было собрано, а проезжая часть приведена в порядок.