Британская разведка: арест Стрелкова может разозлить военных и блогеров в РФ

Ожидается, что арест в Москве бывшего "министра обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) вызовет гнев среди российских военных блогеров и солдат, которые его поддерживали, прогнозирует британская военная разведка.
Аналитики британской разведки считают, что арест Гиркина, вероятно, разозлит его сторонников в сообществе российских военных блогеров и части военнослужащих. Они считают его проницательным военным аналитиком и патриотом.
Британская разведка также напоминает, что Гиркин давно критиковал действия Минобороны России в войне против Украины.
"Хотя Гиркин не соратник ЧВК "Вагнер", он, скорее всего, был готов перейти новые границы в своей публичной критике только на фоне неудачного мятежа лидера группы Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года. Табу на нескрываемую критику режима Путина явно сильно ослабло", - пишет разведка.
"Однако за последние несколько дней его комментарии превратились в прямую критику президента России Владимира Путина и его пребывания у власти", - добавляют в разведке.
Напомним, что Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова (настоящая фамилия - Гиркин) до 18 сентября по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.
Как рассказал "Медиазоне" его адвокат Александр Молохов, у следствия возникли вопросы к двум постам Стрелкова от 25 мая, в которых он "выразил свое мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что военнослужащим 105-го и 107-го десантных полков не платят".
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