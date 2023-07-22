Британская разведка: арест Стрелкова может разозлить военных и блогеров в РФ

Аналитики британской разведки считают, что арест Гиркина, вероятно, разозлит его сторонников в сообществе российских военных блогеров и части военнослужащих. Они считают его проницательным военным аналитиком и патриотом.

Британская разведка также напоминает, что Гиркин давно критиковал действия Минобороны России в войне против Украины.

"Хотя Гиркин не соратник ЧВК "Вагнер", он, скорее всего, был готов перейти новые границы в своей публичной критике только на фоне неудачного мятежа лидера группы Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года. Табу на нескрываемую критику режима Путина явно сильно ослабло", - пишет разведка.

"Однако за последние несколько дней его комментарии превратились в прямую критику президента России Владимира Путина и его пребывания у власти", - добавляют в разведке.

Напомним, что Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова (настоящая фамилия - Гиркин) до 18 сентября по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Как рассказал "Медиазоне" его адвокат Александр Молохов, у следствия возникли вопросы к двум постам Стрелкова от 25 мая, в которых он "выразил свое мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что военнослужащим 105-го и 107-го десантных полков не платят".