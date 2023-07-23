"Вы жили как у Христа за пазухой": водитель Bolt в Эстонии шокировал украинских беженок

"Я думаю, что это дело нашей страны, что у нас там происходит», - спокойно ответила девушка. Водитель согласился, что, конечно, это дело их страны: "Конечно, это ваша беда, понимаете?".

"У нас нет беды, единственная беда - сосед сумасшедший", - дала отпор пассажирка.

"Вы жили как у Христа за пазухой, даже когда развалился Советский Союз. Вам досталась шикарная промышленность, все досталось шикарное. Вы сколько угодно воровали газ. Вы совершенно нормально жили, Россия подарила вам двести тридцать миллиардов долларов за все время вашей незалежности. Да, не делай добро, не получишь зла", - привел аргументы сотрудник Bolt.

"Ой, ну, спасибо, лучше бы она такое добро себе оставила", - ответила пассажирка.

"У нас в стране боевые действия. Приходят с русскими флагами и бомбят. Пусть идут к себе домой и бомбят. Так получилось из-за того, что люди считают нужным диктовать, как нам жить", - продолжила она.

Водитель не унимался и продолжил доносить свои мысли до украинок: "Вашу страну захватила НАТО. Она поставило свое правительство. Остатки вашей страны принадлежат НАТО. Вас посадили на долги".

"Если выбирать из двух зол, то НАТО меньшее зло", - спокойно ответила пассажирка такси.

"Россия не может потерпеть, чтобы на ее границах стояло НАТО, понимаете? Она должна обеспечить свою безопасность", - не унимался водитель.

В какой-то момент собеседница попросила прекратить этот диалог и пожелала не продолжать беседу.

Комментарий фирмы Bolt Мы поинтересовались у фирмы Bolt, считают ли они нормальным подобные беседы в такси. Порталу Limon ответил Оскар Рыым, руководитель отдела водительских услуг компании Bolt: "Поведение водителя, показанное на видео, является неподобающим и противоречит нашим общим условиям для водителей. Мы связались с водителем и приняли соответствующие меры для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем. Просим клиентов всегда сообщать о подобных ситуациях в нашу службу поддержки".