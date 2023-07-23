Вс, 23.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Доход Кучинскиса в прошлом году составил 51 300 евро

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Марис Кучинскис
Марис Кучинскис Фото: Edijs Pālens/LETA

Министр внутренних дел Марис Кучинскис в прошлом году заработал 51 302 евро, говорится в декларации его должностного лица.

Всего в прошлом году Кучинскис, как депутат Сейма заработал 47 605 евро, а как министр внутренних дел - 3 473 евро.

Кроме того, Кучинскис в прошлом году получил пособие в размере 222 евро.

В декларации Кучинскиса за 2022 год упоминается земельная собственность в Скултской волости, также у него есть квартира в Риге.

Долги министра на конец 2022 года составляли 135 771 евро. При этом у политика не было накопления.

В собственности депутата находится легковой автомобиль Peugeot 5008, выпущенный и зарегистрированный в 2019 году.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх