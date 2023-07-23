Доход Кучинскиса в прошлом году составил 51 300 евро

Министр внутренних дел Марис Кучинскис в прошлом году заработал 51 302 евро, говорится в декларации его должностного лица.
Всего в прошлом году Кучинскис, как депутат Сейма заработал 47 605 евро, а как министр внутренних дел - 3 473 евро.
Кроме того, Кучинскис в прошлом году получил пособие в размере 222 евро.
В декларации Кучинскиса за 2022 год упоминается земельная собственность в Скултской волости, также у него есть квартира в Риге.
Долги министра на конец 2022 года составляли 135 771 евро. При этом у политика не было накопления.
В собственности депутата находится легковой автомобиль Peugeot 5008, выпущенный и зарегистрированный в 2019 году.
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