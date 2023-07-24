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Фото ⟩ Манижа родила дочь, Лобода танцевала, а Чичваркин отдыхал

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто из знаменитостей отдыхал на море, а кому пришлось работать!

Лида Нижникова покорила Эльбрус

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Манижа родила дочь

Как Маркус Рива побывал в Италии

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Микс Галвановскис гулял по ночной Риге

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Интарс Бусулис выступил в Икшкеле

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Элине Глузуновой дарили цветы

Сельма Блэр купалась

Лохматая Анастасия Каменских

Светлана Лобода танцевала

Евгений Чичваркин отдыхал

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