Фото ⟩ Манижа родила дочь, Лобода танцевала, а Чичваркин отдыхал

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто из знаменитостей отдыхал на море, а кому пришлось работать!
Лида Нижникова покорила Эльбрус
Группа Prāta Vētra выступила в Лиепае
Манижа родила дочь
Как Маркус Рива побывал в Италии
Татьяна Мингалимова танцевала
Микс Галвановскис гулял по ночной Риге
Элина Дидрихсоне с мужем были на концерте Prāta Vētra
Интарс Бусулис выступил в Икшкеле
Дуа Липа ела мороженое
Рената Литвинова вновь креативила
Ким Кардашьян проводила время с детьми
Элине Глузуновой дарили цветы
Сельма Блэр купалась
Лохматая Анастасия Каменских
Светлана Лобода танцевала
Евгений Чичваркин отдыхал
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