Авария на очистных сооружениях в Лиепае: в море попали 1250 куб. м сточных вод

Комментарий VDD

В результате аварии на очистных сооружениях Лиепаи в окружающую среду вытекло около 1250 кубометров (куб. м) неочищенных сточных вод, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью VDD Айя Ялинска.

Она отмечает, что в связи с чрезвычайной ситуацией специалисты VVD работают на месте в Лиепае вместе с другими специалистами. Также ведется работа над возможными решениями по немедленному предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Директор регионального управления службы VVD Эвита Шестакова сообщает, что в настоящее время проводится обследование территории Liepājas ūdens, в том числе приемной камеры сточных вод, где очищаются сернистые воды. Эта камера состоит из двух каналов, один из которых поврежден, а именно разрушена его стена. При этом другой канал действует, его работа будет восстановлена ​​в течение дня. По словам Шестаковой, инспекторы обследуют территорию и снимают с помощью дрона море.

О ситуации в Лиепае проинформировано также Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, которое находится в активном контакте с VDD и руководством Лиепайского самоуправления.