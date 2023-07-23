Авария на очистных сооружениях в Лиепае: в море попали 1250 куб. м сточных вод

В воскресенье вечером, 23 июля, в Лиепае обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате чего часть воды просочилась в море, пишет LETA, ссылаясь на информацию, предоставленную самоуправлением.
Что произошло?
На место уже прибыли специалисты-строители, которые срочно ищут технические решения для скорейшего восстановления конструкций.
Также прибыли представители Государственной службы среды (VDD) для выявления возможных угроз окружающей среде вместе с экспертами, сообщает самоуправление.
Угрозы для здоровья людей нет, однако в связи с повышенным риском загрязнения окружающей среды жителей морского побережья призывают в ближайшие дни воздержаться от купания на пляжах Медзенской волости и Лиепаи.
Кроме того, местным жителям предлагается пересмотреть свои повседневные привычки и сократить количество сливаемой в канализацию воды.
Ответственные службы начали мониторинг проб воды, чтобы следить за ее качеством.
"В настоящее время трудно прогнозировать продолжительность работ и воздействие на окружающую среду, но специалисты муниципалитета и ответственные учреждения работают и следят за текущей ситуацией. Приглашаем жителей следить за официальными объявлениями", - говорится в сообщении муниципалитета.
В связи с этим событием в воскресенье вечером была созвана Комиссия гражданской обороны Лиепаи и Южного Курземе, на которой был заслушан отчет Liepājas ūdens о текущей ситуации, уже предпринятых шагах и будущих действиях.
Комментарий VDD
В результате аварии на очистных сооружениях Лиепаи в окружающую среду вытекло около 1250 кубометров (куб. м) неочищенных сточных вод, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью VDD Айя Ялинска.
Она отмечает, что в связи с чрезвычайной ситуацией специалисты VVD работают на месте в Лиепае вместе с другими специалистами. Также ведется работа над возможными решениями по немедленному предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Директор регионального управления службы VVD Эвита Шестакова сообщает, что в настоящее время проводится обследование территории Liepājas ūdens, в том числе приемной камеры сточных вод, где очищаются сернистые воды. Эта камера состоит из двух каналов, один из которых поврежден, а именно разрушена его стена. При этом другой канал действует, его работа будет восстановлена в течение дня. По словам Шестаковой, инспекторы обследуют территорию и снимают с помощью дрона море.
О ситуации в Лиепае проинформировано также Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, которое находится в активном контакте с VDD и руководством Лиепайского самоуправления.
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