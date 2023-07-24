ЮНЕСКО и генсек ООН резко осудили российские удары по Одессе

@UNESCO is deeply dismayed and condemns in the strongest terms the attack carried out by the Russian forces, which hit several cultural sites in the city center of #Odesa, home to the World Heritage property ‘The Historic Centre of Odesa’.



Full statement: https://t.co/PUBC0WW9hZ pic.twitter.com/QeFK9nK1XA — UNESCO Kyiv (@unesco_kyiv) July 23, 2023

При этом организация всего несколькими днями ранее обращала внимание на неизбирательность российских атак в Украине, которая приводит к разрушению гражданских и культурных объектов. Исторический центр Одессы был причислен к фонду Всемирного наследия ЮНЕСКО осенью 2022 года - попытка защитить его от российских атак называлась одной из причин для включения в этот список.

Массированные обстрелы могут быть связаны с выходом из "зерновой сделки"

Россия резко ужесточила обстрелы юга Украины - в том числе и Одессы - сразу после того, как вышла из "зерновой сделки", срок которой истек 18 июля. Как ранее предполагал эксперт по морской стратегии и безопасности Института политики безопасности при Университете Киля Йоханнес Петерс (Johannes Peters), тем самым Москва стремится показать, что и альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна больше не являются безопасными.

При этом РФ, вероятно, изначально не собиралась продлевать соглашение, так как была готова к выходу из сделки, полагали украинские обозреватели. Среди прочего, за время действия соглашения она почти достроила свой аммиакопровод в порт Тамань и стала развивать новые маршруты экспорта своего зерна, в том числе через Иран.

В опубликованной на сайте Кремля в ночь на 24 июля статье российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия "в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе".