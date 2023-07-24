Ринкевич поздравляет великого актера Яниса Кубилиса со 100-летием

"Сегодня я поздравляю великого актера Яниса Кубилиса с его 100-летием, вручая благодарственную грамоту президента и желаю ему здоровья и радости жизни. Чтобы у всех нас было такая же бодрость и радость жизни, как у господина Кубилиса. Вышел живой и современный разговор о театре и политике".