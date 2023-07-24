Пн, 24.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Ринкевич поздравляет великого актера Яниса Кубилиса со 100-летием

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Edgars Rinkēvičs/Facebook

Сегодня, 24 июля, исполняется 100 лет со дня рождения актера Национального театра Яниса Кубилиса. Его лично поздравил президент страны Эдгар Ринкевич.

Ринкевич поделился в своих соцсетях торжественным моментом поздравления актера со 100-летием:

"Сегодня я поздравляю великого актера Яниса Кубилиса с его 100-летием, вручая благодарственную грамоту президента и желаю ему здоровья и радости жизни. Чтобы у всех нас было такая же бодрость и радость жизни, как у господина Кубилиса. Вышел живой и современный разговор о театре и политике".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх