Ринкевич поздравляет великого актера Яниса Кубилиса со 100-летием

Сегодня, 24 июля, исполняется 100 лет со дня рождения актера Национального театра Яниса Кубилиса. Его лично поздравил президент страны Эдгар Ринкевич.
Ринкевич поделился в своих соцсетях торжественным моментом поздравления актера со 100-летием:
"Сегодня я поздравляю великого актера Яниса Кубилиса с его 100-летием, вручая благодарственную грамоту президента и желаю ему здоровья и радости жизни. Чтобы у всех нас было такая же бодрость и радость жизни, как у господина Кубилиса. Вышел живой и современный разговор о театре и политике".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!