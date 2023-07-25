Особенности процедуры лазерной эпиляции: как обезопасить себя?

У этой процедуры есть ряд противопоказаний - нельзя делать лазерную эпиляцию во время беременности, принятия антидепрессантов, гормональной терапии и некоторых других случаях.

Мифы о лазерной эпиляции

Вредное воздействие на организм. Вредного влияния воздействия лазера на здоровый организм не выявлено. Но есть ситуации, при которых эта процедура противопоказана. Например, если человек перенес онкологическое заболевание. Исключение можно сделать во время длительной ремиссии и только в случае, если будет разрешение от лечащего врача. Или период обострения псориаза, герпес в активной стадии - в этом случае лазерную эпиляцию делать нельзя. Прием антибиотиков тоже является противопоказанием - некоторые препараты этой группы повышают фоточувствительность кожи. Есть ряд состояний, когда удалять волосы с помощью лазера нельзя.

Кормление грудью - противопоказание для лазерной эпиляции. Раньше считалось, что кормящим матерям лазер применять нельзя. Это было до появления безболезненного александрита - ведь любая боль и стресс для мамы нежелательны, так как могут привести к потере молока. С появлением безболезненного способа можно приходить на сеанс спустя 2-3 месяца после окончания грудного вскармливания. Это временное ограничение обусловлено нестабильностью гормонального фона в период лактации.

Если есть родинки и татуировки - нельзя. Перед процедурой все родинки и татуировки закрашивают белым цветом, крупные рисунки - заклеивают. Благодаря этому процедура становится совершенно не опасной.

Нельзя в жару. Доля правды в этом утверждении есть. Если говорить о зонах, которые не подвергаются воздействию солнечных лучей - можно ходить на процедуру в любое время года. Важно соблюдать рекомендации: не загорать необходимое количество дней до и после сеанса. Лицо больше всего подвержено воздействию УФ-лучей, поэтому существуют риски нежелательного воздействия и появления глубокой пигментации, которую потом будет очень сложно удалить, даже при условии использования SPF.

Очень дорого. Стоимость процедуры зависит от многих факторов. Например, вид и цена оборудования. Конечно, качество аппарата влияет на уровень процедуры. Также цена зависит от уровня специалиста, который будет оказывать услугу.