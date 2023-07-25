Особенности процедуры лазерной эпиляции: как обезопасить себя?

Эпиляция - привычная и востребованная услуга в салонах красоты. Нежелательные волосы можно убрать разными способами. Сейчас популярность активно набирает метод лазерной эпиляции. О его преимуществах, а также об особенностях других видов этой услуги рассказывает основательница рижской студии красоты и лазерной эпиляции La Vie Beauté Виктория Шнурова-Фридмане.
Популярные методы эпиляции: плюсы и минусы
Когда-то самыми доступными видами эпиляции были шугаринг и ваксинг. Но наука шла вперед, и в 70-х годах физик Марк Клемент случайно подставил руку под лазерный луч и у него удалились волосы. Стало понятно, что лазер можно использовать для эпиляции - и это был настоящий прорыв в аппаратной косметологии.
Сегодня салоны красоты предлагают несколько видов эпиляции:
Ваксинг и шугаринг. Эти методы схожи между собой, только в первом случае волосы удаляют горячим воском, во втором - сахарным составом. Минусы таких методов: нужно отращивать волосы на определенную длину перед каждой следующей процедурой. Это комфортно далеко не всем девушкам. Особенно, это неудобно в летнее время. Еще при таком удалении волос есть риск, что они будут врастать в кожу.
Электроэпиляция. Считается, что это единственная методика, позволяющая удалить нежелательные волоски навсегда. Этот вид эпиляции - очень болезненная процедура. Кроме этого, ее минус - длительные сеансы, ведь электрическим током воздействуют на каждый волосок.
Лазерная эпиляция. Удаление волос под действием лазерного луча. Существует несколько видов лазерной эпиляции, самые распространенные из которых - александрит и диод. Преимущества метода - это быстро и эффективно. В случае удаления волос лазером необходимо периодически возвращаться на коррекцию.
Лазерная эпиляция: преимущества и особенности
Лазер - универсальный способ избавиться от нежелательных волос. Но есть условия, при которых он даст максимальный эффект, главное из которых - качественное оборудование. При выборе аппарата необходимо обратить внимание на производителя и его репутацию. Различия между диодным лазером и александритом - длина волны. У александрита - 755 нанометров, у диода - чуть больше 800. Александритовое оборудование последнего поколения позволяет избежать болезненных ощущений во время процедуры.
Лазерный метод комфортен для клиентов по ряду причин:
- Видимый результат уже после первой процедуры. Волосы становятся намного мягче, их становится заметно меньше, замедляется их рост.
- Не нужно отращивать волосы перед процедурой, наоборот: лучше когда их нет - лазерный луч, проходя по длине волоса, теряет часть своей энергии, тогда как важно, чтобы корень волоса получил ее в максимальном значении.
- Между сеансами можно прибегнуть к обычному бритью.
- Длительный период между процедурами - 6 недель.
- Короткий курс - от 6 до 10 процедур.
- Ходить на коррекцию необходимо редко - обычно раз в 6 месяцев. С каждым клиентом интервал устанавливается индивидуально и может составлять от 4 до 10 месяцев.
Кому показана лазерная эпиляция
Если у вас есть нежелательные волосы на теле и они хотя бы немного имеют цвет - вам подходит лазерная эпиляция. Исключение: белый, прозрачный или седой волос. Идеальный клиент для лазерной эпиляции - человек со светлой кожей и темными волосами. В этом случае результата можно добиться быстро. Но это не значит, что в других случаях результата не будет. Если волос имеет хотя бы немного пигмента, лазер его удалит. Просто понадобится чуть больше сеансов.
У этой процедуры есть ряд противопоказаний - нельзя делать лазерную эпиляцию во время беременности, принятия антидепрессантов, гормональной терапии и некоторых других случаях.
Мифы о лазерной эпиляции
Вредное воздействие на организм. Вредного влияния воздействия лазера на здоровый организм не выявлено. Но есть ситуации, при которых эта процедура противопоказана. Например, если человек перенес онкологическое заболевание. Исключение можно сделать во время длительной ремиссии и только в случае, если будет разрешение от лечащего врача. Или период обострения псориаза, герпес в активной стадии - в этом случае лазерную эпиляцию делать нельзя. Прием антибиотиков тоже является противопоказанием - некоторые препараты этой группы повышают фоточувствительность кожи. Есть ряд состояний, когда удалять волосы с помощью лазера нельзя.
Кормление грудью - противопоказание для лазерной эпиляции. Раньше считалось, что кормящим матерям лазер применять нельзя. Это было до появления безболезненного александрита - ведь любая боль и стресс для мамы нежелательны, так как могут привести к потере молока. С появлением безболезненного способа можно приходить на сеанс спустя 2-3 месяца после окончания грудного вскармливания. Это временное ограничение обусловлено нестабильностью гормонального фона в период лактации.
Если есть родинки и татуировки - нельзя. Перед процедурой все родинки и татуировки закрашивают белым цветом, крупные рисунки - заклеивают. Благодаря этому процедура становится совершенно не опасной.
Нельзя в жару. Доля правды в этом утверждении есть. Если говорить о зонах, которые не подвергаются воздействию солнечных лучей - можно ходить на процедуру в любое время года. Важно соблюдать рекомендации: не загорать необходимое количество дней до и после сеанса. Лицо больше всего подвержено воздействию УФ-лучей, поэтому существуют риски нежелательного воздействия и появления глубокой пигментации, которую потом будет очень сложно удалить, даже при условии использования SPF.
Очень дорого. Стоимость процедуры зависит от многих факторов. Например, вид и цена оборудования. Конечно, качество аппарата влияет на уровень процедуры. Также цена зависит от уровня специалиста, который будет оказывать услугу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!