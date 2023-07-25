В России планируют на 5 лет повысить максимальный возраст призыва для резервистов

Находящиеся в запасе солдаты, матросы и инструкторы смогут быть призваны до 55 лет, а максимальный призывной возраст офицеров запаса до звания капитана повышен до 60 лет.

Призывной возраст для старших офицеров планируется повысить до 65 лет, а для генералов - до 70 лет.

Как отмечает Русская служба ВВС, еще накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, автор законопроекта, говорил, что верхняя планка призывного возраста будет повышаться постепенно каждый год и достигнет 30 лет лишь к 1 января 2026 года.

Эти изменения очевидно сделаны, чтобы предотвратить дефицит пушечного мяса в войне против Украины. Осенью прошлого года, чтобы обеспечить российскую армию живой силой после понесенных в Украине потерь, были мобилизованы 300 000 резервистов.

Несмотря на то, что Москва постоянно отрицает, что планируется еще одна мобилизация, эксперты прогнозируют, что, принимая во внимание проблемы российской армии на фронте, ожидается еще одна волна призыва.