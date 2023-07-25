Ziedot.lv и Laima Rendezvous Jūrmala организовали сбор пожертвований в пользу украинских детей

Ziedot.lv и фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala'23 открывают счет для пожертвований в пользу украинских детей, пострадавших от войны, и получают поддержку Боно, Diplo, Arctic Monkeys и Queens of the Stone Age за послание мира на фестивале.
Сегодня, 24 июля, общественная благотворительная организация Ziedot.lv совместно с фестивалем Laima Rendezvous Jūrmala открывают счет для пожертвований и телефон для помощи украинским детям, пострадавшим от войны. У всех украинских детей украли детство. Отцы защищают свою родину, а матери с детьми бегут за тысячи километров.
Призываем всех неравнодушных позвонить на линию для пожертвований по телефону +371 90006861 или посетить сайт ziedot.lv. Пожертвования принимаются до конца фестиваля. Стоимость одного звонка составляет 4,27 евро, и эта акция призвана оказать помощь и поддержку детям, которые потеряли свои дома, семьи и родственников в результате войны на Украине. Более подробная информация о целях фонда - здесь.
Продюсер фестиваля Элита Милграве: "В этом году Laima Rendezvous Jūrmala'23 посвящен миру в Украине и является платформой поддержки и солидарности для украинских артистов и исполнителей, которые приезжают к нам из зоны военных действий, чтобы широко представить Украину в программе фестиваля". Начиная с 26 июля современный балет "Freedom", несмотря на трудный путь, везет к нам свои декорации и великолепный спектакль "ШКАФ", надеясь, что латвийская публика оценит их усилия дать выдающееся представление, чтобы вдохновить нас на дальнейшую поддержку украинского народа. Первые 100 жертвователей получат пригласительные билеты на этот концерт. "
Кроме того, организаторы фестиваля с гордостью сообщают, что мирный мотив мероприятия поддержан рядом мировых звезд, которые направили видеообращения украинскому народу и артистам, выражая свою солидарность и неизменную поддержку и желая сил украинцам, которые уже более 500 дней живут в условиях войны.
Боно, солист всемирно известной ирландской группы U2, начал свою вдохновляющую речь со слов "Доброе утро!" на латышском языке и процитировал слова хита своей группы "Walk on":
"Вперёд, вперёд!
То, что у вас есть, они не смогут отнять.
Нет, они даже не могут почувствовать это.
Не останавливайтесь! Не останавливайтесь! Не останавливайтесь!
Будьте осторожны сегодня!"
Американский диджей и продюсер Diplo: "Мы собрались вместе на этом эпическом фестивале благодаря невероятной Лайме Вайкуле. Сегодня мы собрались, чтобы показать, что ваше упорство и героизм отражаются на всем цивилизованном мире. И что ваша непоколебимая решимость зажгла искру надежды, которая будет гореть вечно!".
Американская рок-группа Queens of the Stone Age и британская рок-группа Arctic Monkeys записали совместное видеообращение: "Мы очень поддерживаем вас. Свет всегда побеждает тьму!".
Ziedot.lv и фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala'23 приглашают Вас посетить выступление украинского балета Freedom и концерты фестиваля, проявить солидарность с теми, кому небезразлична судьба украинских детей, принять участие в этой кампании пожертвований и вместе создать позитивные изменения для тех, кому это сейчас так необходимо - для детей, пострадавших в войне.
О Laima Rendezvous Jūrmala'23:
Муза фестиваля Лайма Вайкуле: "Я знаю, что концерт в субботу 29 июля будет самым ярким и красочным событием. Я знаю, что мои друзья готовят юмористический сюрприз, о котором я не могу рассказать заранее".
Роскошный, изысканный и романтичный фестиваль "Laima Rendezvous Jūrmala", созданный Лаймой Вайкуле, пройдет в этом году с 26 по 30 июля в концертном зале "Дзинтари". Билеты, приобретенные заранее на 2020, 2021 и 2022 годы, действительны на соответствующую дату и обмену не подлежат. Распространением билетов занимается компания Biļešu Serviss.
Вы еще можете приобрести билеты на фестиваль, но обратите внимание, что на концерт 30 июля осталось 30 билетов, а на концерт 28 июля - менее 100.
Билеты можно приобрести на сайте www.laimafestival.lv.
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