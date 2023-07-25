Ziedot.lv и Laima Rendezvous Jūrmala организовали сбор пожертвований в пользу украинских детей

О Laima Rendezvous Jūrmala'23:

Муза фестиваля Лайма Вайкуле: "Я знаю, что концерт в субботу 29 июля будет самым ярким и красочным событием. Я знаю, что мои друзья готовят юмористический сюрприз, о котором я не могу рассказать заранее".

Роскошный, изысканный и романтичный фестиваль "Laima Rendezvous Jūrmala", созданный Лаймой Вайкуле, пройдет в этом году с 26 по 30 июля в концертном зале "Дзинтари". Билеты, приобретенные заранее на 2020, 2021 и 2022 годы, действительны на соответствующую дату и обмену не подлежат. Распространением билетов занимается компания Biļešu Serviss.

Вы еще можете приобрести билеты на фестиваль, но обратите внимание, что на концерт 30 июля осталось 30 билетов, а на концерт 28 июля - менее 100.

Билеты можно приобрести на сайте www.laimafestival.lv.