Фото ⟩ Спустя 5 лет Hurts вернулись в Латвию с солд-аутом. Как это было?

Кроме этого, можно было услышать такие треки как White Horses, Some Kind of Heaven, Ready to Go, Somebody to Die For, Voices и многие другие.

Тео Хатчкрафт Фото: Juris Lisovs / TVNET

Hurts - это определенно это погружение в смесь различных жанров, с английским, а если быть точными, манчестерским вайбом. Их часто сравнивают с другими артистам, такими как Depeche Mode, Coldplay, а порой и Imagine Dragons.

Идеально подобранные сценические рокерские образы, утонченный стиль бэк-вокалисток, которые предстали на контрасте в белом, добавили коллективу некого флера элитарности и эксклюзива.

Фото: Juris Lisovs / TVNET

Hurts на сцене выглядит, как с обложки модного журнала. Посмотрев на это, сложно поверить, что в 2010 году на подписание контракта с Sony RCA Тео и Адам поехали в купленных на барахолке костюмах. Тогда они стали первой группой в истории компании, у которой не было до заключения контракта ни одного альбома или сингла.

Фото: Juris Lisovs / TVNET

Музыка Hurts - это эклектика из мастерского соединения таких жанров как диско, новой волны, поп- и электронной музыки, которая на протяжении всего концерта трансформируется, создавая ощущение потока сознания.

Тео Хатчкрафт Фото: Juris Lisovs / TVNET

Лирика песен Hurts всегда очень личная. Еще бы, какой непростой путь проб и ошибок по дороге к успеху Тео и Адам проделали! Их знакомство состоялось случайно, аж в 2005 году, а создав коллектив, они дважды меняли название проекта.

Во время выступления в Сигулде Тео Хатчкрафт идеально передал своим кристальным вокалом личные чувства и переживания, заложенные в тексте.

Рассказав слушателям о борьбе со страхом, с самим собой и вере (а именно такое название носит последний альбом) в то, что жизнь прекрасна и завтра будет лучше!

Тео Хатчкрафт не переставал благодарить зрителей за такой теплый и потрясающий прием. Он неоднократно признался в любви к Риге, Сигулде и Латвии. На финальных песнях он с благодарность бросал в толпу цветы.

Галерея: концерт группы Hurts