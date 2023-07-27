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Фото ⟩ Спустя 5 лет Hurts вернулись в Латвию с солд-аутом. Как это было?
Тео Хатчкрафт (Hurts в Сигулде, 26.07.2023) Фото: Juris Lisovs / TVNET
rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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26 июля в живописных окрестностях Сигулдского замка выступил британский синти-поп коллектив Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона - Hurts. 

Название группы  - это симбиоз двух смыслов - единица измерения частоты "герц" и эмоция (в пер. с англ. hurt - страдание; душевная боль). К слову, сами музыканты говорят, что пишут "эмоциональную электронную музыку", называя свой стиль noir’n’p and doom pop.

В 2021 году 8 октября Hurts должны были выступить в "Арена Рига", но по личным причинам и из-за пандемии Covid-19, группа тогда приняла решение отменить весь тур в рамках альбома 2020-го года Faith (в пер. с англ. - вера).

Теперь манчестерский дуэт вернулся в Латвию спустя 5 лет, да еще и с солд-аутом!

Фото: Juris Lisovs / TVNET

Музыканты продемонстрировали своим фанатам классическое звучание Hurts - профессионализм на сцене, проработанные аранжировки, интересные мелодичные рисунки и особенную атмосферу. 

Hurts одна из тех групп, которые постоянно работают и находятся в поисках новых творческих решений, но они не забывают о прошлых достижениях, а потому,

конечно на концерте прозвучали такие хиты как Wonderful Life, Better Than Love, Nothing Will Be Bigger Than Us, а завершила концерт песня Stay.

Кроме этого, можно было услышать такие треки как White Horses, Some Kind of Heaven, Ready to Go, Somebody to Die For, Voices и многие другие.

Тео Хатчкрафт
Тео Хатчкрафт Фото: Juris Lisovs / TVNET

Hurts - это определенно это погружение в смесь различных жанров, с английским, а если быть точными, манчестерским вайбом. Их часто сравнивают с другими артистам, такими как Depeche Mode, Coldplay, а порой и Imagine Dragons. 

Идеально подобранные сценические рокерские образы, утонченный стиль бэк-вокалисток, которые предстали на контрасте в белом, добавили коллективу некого флера элитарности и эксклюзива.

Фото: Juris Lisovs / TVNET

Hurts на сцене выглядит, как с обложки модного журнала. Посмотрев на это, сложно поверить, что в 2010 году на подписание контракта с Sony RCA Тео и Адам поехали в купленных на барахолке костюмах. Тогда они стали первой группой в истории компании, у которой не было до заключения контракта ни одного альбома или сингла.

Фото: Juris Lisovs / TVNET

Музыка Hurts - это эклектика из мастерского соединения таких жанров как диско, новой волны, поп- и электронной музыки, которая на протяжении всего концерта трансформируется, создавая ощущение потока сознания. 

Тео Хатчкрафт
Тео Хатчкрафт Фото: Juris Lisovs / TVNET

Лирика песен Hurts всегда очень личная. Еще бы, какой непростой путь проб и ошибок по дороге к успеху Тео и Адам проделали! Их знакомство состоялось случайно, аж в 2005 году, а создав коллектив, они дважды меняли название проекта.

Во время выступления в Сигулде Тео Хатчкрафт идеально передал своим кристальным вокалом личные чувства и переживания, заложенные в тексте.

Рассказав слушателям о борьбе со страхом, с самим собой и вере (а именно такое название носит последний альбом) в то, что жизнь прекрасна и завтра будет лучше!

Тео Хатчкрафт не переставал благодарить зрителей за такой теплый и потрясающий прием. Он неоднократно признался в любви к Риге, Сигулде и Латвии. На финальных песнях он с благодарность бросал в толпу цветы.

Галерея: концерт группы Hurts

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