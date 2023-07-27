Фото ⟩ Спустя 5 лет Hurts вернулись в Латвию с солд-аутом. Как это было?

26 июля в живописных окрестностях Сигулдского замка выступил британский синти-поп коллектив Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона - Hurts.
Название группы - это симбиоз двух смыслов - единица измерения частоты "герц" и эмоция (в пер. с англ. hurt - страдание; душевная боль). К слову, сами музыканты говорят, что пишут "эмоциональную электронную музыку", называя свой стиль noir’n’p and doom pop.
В 2021 году 8 октября Hurts должны были выступить в "Арена Рига", но по личным причинам и из-за пандемии Covid-19, группа тогда приняла решение отменить весь тур в рамках альбома 2020-го года Faith (в пер. с англ. - вера).
Теперь манчестерский дуэт вернулся в Латвию спустя 5 лет, да еще и с солд-аутом!
Музыканты продемонстрировали своим фанатам классическое звучание Hurts - профессионализм на сцене, проработанные аранжировки, интересные мелодичные рисунки и особенную атмосферу.
Hurts одна из тех групп, которые постоянно работают и находятся в поисках новых творческих решений, но они не забывают о прошлых достижениях, а потому,
конечно на концерте прозвучали такие хиты как Wonderful Life, Better Than Love, Nothing Will Be Bigger Than Us, а завершила концерт песня Stay.