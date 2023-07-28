Фото ⟩ Тысячи фанатов, блогеры и актер Смольянинов на концерте "Сплин" в Риге

Среди зрителей были замечены тиктокер Максим Шейнин, блогер Яна Медова, актер Артур Смольянинов, режиссер Екатерина Ланская и другие.

Блогер Яна Медова с мужем Фото: Juris Lisovs/ TVNET

Екатерина Ланская и Артур Смольянинов Фото: Juris Lisovs/ TVNET

Начали свое выступление "Сплин" ровно в заявленное время, а именно в 20:30. Первой прозвучала песня "За семью печатями".

"Я стою, словно на перепутье витязь. Ругаю глав мировых правительств. Крою всех феодалов и их вассалов. В перерывах вино заедая салом", - пел со сцены Александр Васильев, а люди все продолжали и продолжали подходить к сцене.

Александр Васильев Фото: Juris Lisovs/ TVNET

Следом также прозвучало много материала из альбома "Вира и майна": "Кошмары", "Призрак", "Джин", "Дежавю", "Беги, моя жизнь", "Кесарь", "Фильм ужасов", "Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите".

Не обошлось и без "Письма" с пластинки "Сигнал из космоса": "Мне жаль, что тебя не застал летний ливень в июльскую ночь на балтийском заливе... Не видела ты волшебства этих линий. Волна, до которой приятно коснуться руками, песок, на котором рассыпаны камни. Пейзаж, не меняющийся здесь веками".

Фото: Juris Lisovs/ TVNET

Шестнадцатым со сцены прозвучал хит "Остаемся зимовать". Люди в это время начали массово двигаться ближе к сцене. Следующий, уже ставший культовым "Феллини" зрители пели вместе с Васильевым. Лидер группы "Сплин" то и дело умолкал, а зал допевал за ним последние строчки.

Фото: Juris Lisovs/ TVNET

В этот вечер на Андрейсале собралось около 4,5 тысячи человек.

Оставшиеся песни уже пели хором: "Новые люди", "Орбит без сахара", "Линия жизни", "Романс", "Мы сидели и курили" и "Выхода нет".

Закрывали концерт "Сплин" легендарным треком "Мое сердце".

Галерея: Концерт группы "Сплин"