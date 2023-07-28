Фото ⟩ Тысячи фанатов, блогеры и актер Смольянинов на концерте "Сплин" в Риге

27 июля на площадке Wondersala перед аудиторией свыше четырех тысяч человек выступила легендарная рок-группа "Сплин". Концерт продлился два с половиной часа.
Среди зрителей были замечены тиктокер Максим Шейнин, блогер Яна Медова, актер Артур Смольянинов, режиссер Екатерина Ланская и другие.
Начали свое выступление "Сплин" ровно в заявленное время, а именно в 20:30. Первой прозвучала песня "За семью печатями".
"Я стою, словно на перепутье витязь. Ругаю глав мировых правительств. Крою всех феодалов и их вассалов. В перерывах вино заедая салом", - пел со сцены Александр Васильев, а люди все продолжали и продолжали подходить к сцене.
Следом также прозвучало много материала из альбома "Вира и майна": "Кошмары", "Призрак", "Джин", "Дежавю", "Беги, моя жизнь", "Кесарь", "Фильм ужасов", "Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите".
Не обошлось и без "Письма" с пластинки "Сигнал из космоса": "Мне жаль, что тебя не застал летний ливень в июльскую ночь на балтийском заливе... Не видела ты волшебства этих линий. Волна, до которой приятно коснуться руками, песок, на котором рассыпаны камни. Пейзаж, не меняющийся здесь веками".
Шестнадцатым со сцены прозвучал хит "Остаемся зимовать". Люди в это время начали массово двигаться ближе к сцене. Следующий, уже ставший культовым "Феллини" зрители пели вместе с Васильевым. Лидер группы "Сплин" то и дело умолкал, а зал допевал за ним последние строчки.
В этот вечер на Андрейсале собралось около 4,5 тысячи человек.
Оставшиеся песни уже пели хором: "Новые люди", "Орбит без сахара", "Линия жизни", "Романс", "Мы сидели и курили" и "Выхода нет".
Закрывали концерт "Сплин" легендарным треком "Мое сердце".
Галерея: Концерт группы "Сплин"
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