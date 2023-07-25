Начат сбор подписей за снижение возраста для проверки знания латышского языка

В понедельник, 24 июля, на платформе manabalss.lv была зарегистрирована инициатива по снижению возрастного порога для освобождения от экзамена по латышскому языку для жителей Латвии, которые приняли гражданство России.
Для того чтобы инициативу рассмотрел Сейм, надо собрать 10 000 подписей. Всего за сутки было собрано более 6000 подписей.
Автор петиции ссылается на доклад омбудсмена Латвии Юриса Янсонса премьер-министру Кришьянису Кариньшу, в котором он указал, что сдача теста в цифровой среде может вызвать проблемы у лиц старше 65 лет.
По словам автора инициативы, 44% из 25 317 граждан России, которых могут затронуть поправки в Законе об иммиграции от 22 сентября 2022 года, находятся в возрасте от 65 до 75 лет.
Напомним, что недавно внимание пользователей социальных сетей привлекло видео, на котором 74-летнюю женщину несут на носилках к месту сдачи экзамена на знание латышского языка в Даугавпилсе. Государственный центр содержания образования (VISC) дал свой комментарий по этому поводу.
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