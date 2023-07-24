Видео ⟩ В Даугавпилсе женщину на носилках доставили к месту экзамена по латышскому: VISC дал комментарий

A Russian woman is taken to a Latvian language exam.



If she continues to fail the exam, she will get deported from Latvia to Russia by September 2nd.



Stalin tried to undermine Latvian aspirations of independence by settling Russians in Latvia after WW2. pic.twitter.com/HoHAAS04oJ — Visegrád 24 (@visegrad24) July 24, 2023

Петкевич также начала сбор подписей под инициативой о снижении возрастного порога для сдачи экзамена на знание латышского языка до 65 лет. За первые три часа его подписали 453 человека. Для подачи инициативы в Сейм ее должны подписать не менее 10 000 жителей Латвии.

Исключения в экзамене по госязыку предусматривают, что от экзамена освобождаются лица, получившие основное, среднее или высшее образование по аккредитованным программам на латышском языке, прошедшие аккредитованную программу обучения нацменьшинств и сдавшие централизованный экзамен по латышскому языку за 9-й класс или централизованный экзамен по латышскому языку за 12-й класс, следует из информации PMLP.

Также экзамен не сдают лица, не достигшие 15-летнего или достигшие 75-летнего возраста.

По информации PMLP, постоянный вид на жительство граждан РФ, которые ранее были гражданами и негражданами Латвии, теряет силу 2 сентября 2023 года. Чтобы продолжить пребывание в Латвии, россиянам нужно будет подать документы на получение постоянного вида на жительство в PMLP.

Если заявление не будет получено до 1 сентября 2023 года, срок действия постоянного ВНЖ истечет 2 сентября 2023 года, и по закону человек должен будет покинуть территорию Латвии до 2 декабря 2023 года.

Службы внутренних дел "не будут охотиться" на тех российских граждан, которые не сотрудничают с государством и не сдают экзамен на знание латышского языка, заявил недавно министр внутренних дел Марис Кучинскис.