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Видео ⟩ В Лиепае после утечки сточных вод отменяют бронирование гостиниц

rus.tvnet.lv/LETA
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Пляж в Лиепае
Пляж в Лиепае Фото: AFI

В Лиепае гости отменяют бронирование или покидают отели после того, как в море просочились неочищенные сточные воды, сообщает программа LTV Dienas ziņas.

Как заявила Дайна Витола, руководитель Зиемупского центра туристической информации, утечка сточных вод в море - "довольно значительный удар ниже пояса" для гостевых домов.

Витола сказал, что гости отменяют бронирование, а также уезжают, потому что "те, кто ехал отдыхать к морю, совершенно логично меняют направление".

Хозяйка дома отдыха LavenderVilla Зане Густа заявила, что гости удивлены тем, что не могут пойти к морю.

25 июля получены вторые результаты анализов воды, которые показывают, что качество воды в Лиепае соответствует нормам для пляжей, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью и маркетинга Лиепайского самоуправления Зита Лаздане.

Пробы были взяты у очистных систем на ул. Либиешу, 33 и с пляжа возле стадиона.

Следующие результаты анализов ожидаются в среду, 26 июля.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером, 23 июля, в Лиепае обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате чего часть воды просочилась в море.

Видео: Сюжет программы Dienas ziņas

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