Видео ⟩ В центре Риги образовалась опасная яма

Жители считают, что яму необходимо заделать, потому что люди могут провалиться в нее одной ногой, не заметив.

В Рижской думе отмечают, что конкретное место обследуется, но, скорее всего, ремонтные работы придется взять на себя Rīgas udes.

Работники Rīgas udens осмотрели яму, но, по их мнению, она образовалась не по их вине.

Представитель Рижской думы Лелде Рудзика сказала, что в этом месте работали электрики, после чего поставили "заплатку". Яма, скорее всего, образовалась после этих работ. Проблема будет решена в течение этой недели.

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