Навальный назвал Стрелкова политзаключенным

"До тех пор, пока он остается под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным", - сказал Навальный.

По словам Навального, ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов, который признал его виновным в крушении пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года. Но сейчас его арестовали "по сфабрикованному делу об экстремизме".

"Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто - за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина", - подчеркнул Навальный.

Как ранее сообщал портал RUS TVNET, Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова (настоящая фамилия - Гиркин) до 18 сентября по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Кто такой Стрелков?

Стрелков-Гиркин - бывший офицер ФСБ. С апреля 2014 года он командовал пророссийскими боевыми подразделениями в Восточной Украине, а с мая по август того же года занимал пост министра обороны самопровозглашенной "ДНР". В одном из интервью Гиркин сообщил, что именно благодаря подконтрольному ему боевому подразделению в 2014 году начался полноценный вооруженный конфликт на востоке Украины.

Бывший полевой командир - один из самых ярых сторонников вторжения России в Украину, однако в последнее время он многократно критиковал российское руководство и военное командование за неудачи на фронте.

В ноябре 2022 года суд Гааги признал Гиркина и двух его предполагаемых пособников виновными в крушении малайзийского "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом летом 2014 года и заочно приговорил его к пожизненному тюремному заключению.