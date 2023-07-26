Греция в огне: власти говорят об изменении климата, отельеры - о катастрофе библейских масштабов

Эвакуированные туристы Фото: Getty Images

Мэр деревни Вати на юго-востоке Родоса Вассилис Калабодакис говорит, что последствия пожаров стали самыми трагическими для их региона.

«Нашей деревне было предписано эвакуироваться, но мы не можем бросить ее, поэтому мы сражаемся, чтобы защитить наши дома», — заявил он журналистам.

По словам Кириакоса Сарикоса, менеджера по маркетингу группы H Hotels, которая владеет шестью гостиницами на Родосе, ситуация напоминает «катастрофу библейских масштабов». Хотя гостиница, в которой он работает, не пострадала, вокруг нее все выгорело, а всех гостей и персонал пришлось эвакуировать.

«Нам нужен план по выходу из этого кризиса и восстановлению всего региона, — говорит он. — Гостиница, это всего лишь гостиница, ее можно отремонтировать и заново покрасить, но самое главное — это природа».

Последствия пожара в районе Вати Фото: Getty Images

Сильная жара распространилась и на другие страны юга Европы и Северной Африки.

В Алжире по меньшей мере 34 человека погибли в результате лесных пожаров, перекинувшихся на жилые районы. Пожары там привели к массовой эвакуации местных жителей.

Свидетели описывали «стены пламени», на телекадрах были видны обугленные автомобили, сгоревшие магазины и жилые дома.

В Италии пожарные провели ночь, борясь с лесными пожарами на Сицилии. Один из пожаров подошел так близко к аэропорту Палермо, что во вторник утром его закрыли на несколько часов.

Департамент гражданской защиты Италии во вторник сообщил об обширных пожарах на юге страны.

«Мы переживаем в Италии одни из самых сложных дней за последние десятилетия — ливни, торнадо и гигантский град на севере, палящую жару и разрушительные пожары в центре и на юге», — заявил министр гражданской обороны Нелло Мусумечи.

В столице Албании Тиране во вторник температура превысила 40 градусов, что побудило больницы открыть несколько центров неотложной помощи.