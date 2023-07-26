Удар по АвтоВАЗу: из-за нехватки запчастей дилерам отправляют неготовые автомобили

Доступность деталей влияет на производственный процесс, что признают и на самом заводе. Правда, АвтоВАЗ утверждает, что проблема находится под контролем - с конкретными запчастями иногда случаются непредвиденные сложности, но на отправку автомобилей в дилерские центры это не влияет.

Дилеры же жалуются на то, что поступают недостроенные автомобили Lada Vesta NG, и их количество довольно велико.

По данным Российской ассоциации автомобильных дилеров, 70% Lada Vesta NG, поступающих в автосалоны, не полностью укомплектованы. В машинах отсутствует кнопка системы экстренного реагирования и есть другие недостатки. По этим причинам эти автомобили не могут быть проданы.

Ранее АвтоВАЗ скорректировал производство из-за отсутствия электронных чипов, дефицит которых образовался во время пандемии. Теперь проблема в другом - система быстрого реагирования.

Как сообщалось, российская автомобильная промышленность после начала войны в Украине периодически сталкивается с рядом проблем, таких как нехватка краски, замена оригинального логотипа китайского автопроизводителя на автомобилях, нехватка электронных чипов и др.