Ср, 26.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Удар по АвтоВАЗу: из-за нехватки запчастей дилерам отправляют неготовые автомобили

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Удар по АвтоВАЗу: из-за нехватки запчастей дилерам отправляют недокомплектованные автомобили
Удар по АвтоВАЗу: из-за нехватки запчастей дилерам отправляют недокомплектованные автомобили Фото: motor.ru

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ снова столкнулся с серьезными проблемами - нехватка запчастей Lada сильно сказалась на производстве автомобилей.

Доступность деталей влияет на производственный процесс, что признают и на самом заводе. Правда, АвтоВАЗ утверждает, что проблема находится под контролем - с конкретными запчастями иногда случаются непредвиденные сложности, но на отправку автомобилей в дилерские центры это не влияет.

Дилеры же жалуются на то, что поступают недостроенные автомобили Lada Vesta NG, и их количество довольно велико.

По данным Российской ассоциации автомобильных дилеров, 70% Lada Vesta NG, поступающих в автосалоны, не полностью укомплектованы. В машинах отсутствует кнопка системы экстренного реагирования и есть другие недостатки. По этим причинам эти автомобили не могут быть проданы.

Ранее АвтоВАЗ скорректировал производство из-за отсутствия электронных чипов, дефицит которых образовался во время пандемии. Теперь проблема в другом - система быстрого реагирования.

Как сообщалось, российская автомобильная промышленность после начала войны в Украине периодически сталкивается с рядом проблем, таких как нехватка краски, замена оригинального логотипа китайского автопроизводителя на автомобилях, нехватка электронных чипов и др.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх