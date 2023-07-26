Главред "Sputnik Литва" Марат Касем покинул Латвию после освобождения из тюрьмы

Также сообщалось, что 3 июля вступило в силу принятое Генеральной прокуратурой Латвии постановление о наказании, которым Касем был признан виновным и наказан за содействие иностранному государству в действиях, направленных против Латвии. Задержание Касема осуществлялось в рамках уголовного процесса за возможное нарушение санкций ЕС, но позже дело было переквалифицировано.

В ходе расследования установлено, что гражданин Латвии в период с 2017 по ноябрь 2022 года оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и из корыстных побуждений.

Обвиняемому было известно, что одной из задач России является укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах Европейского союза, в том числе направленное против государственной независимости, суверенитета, территориального единства Латвии, государственной власти, государственного аппарата и национальной безопасности в целом.

Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему преступления, а также признал свою вину и выразил сожаление.

Касема приговорили к штрафу в размере 15 500 евро. Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф. Общественность, а также президент Латвии Эдгар Ринкевич выразили удивление столь мягкому наказанию Касема. Ринкевич заявил, что "в последнее время отдельные решения прокуратуры вызывают ряд вопросов". После этого Совет юстиции заявил, что оценит существующую политику вынесения приговоров по делам о коррупции и национальной безопасности.

В мае 2019 года Касем был задержан в аэропорту Вильнюса. Тогда ему на пять лет запретили въезд в Литву. Летом того же года власти Литвы заблокировали "Sputnik Литва", сославшись на нарушение авторских прав.

В Латвии после полномасштабного вторжения России в Украину тоже заблокировали ресурсы, связанные со Sputnik, а также задерживали сотрудников агентства. Представители пропагандистского издания Sputnik жаловались и на давление со стороны властей Эстонии.