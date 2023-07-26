Элина Дидрихсоне с мужем станут звездами местного реалити-шоу

Для Элины не будет чем-то необычным предстать перед камерой, ведь каждый свой шаг она уже много лет демонстрирует в социальных сетях.

Как известно, у семьи Дидрихсоне образовалась большая группа поклонников, а также критиков.

Представитель Helio Media подтвердил Apollo.lv участие Элины и Науриса в шоу и обещает, что подробности об этом зрители узнают уже в середине августа.

Напомним, Элина Дидрихсоне - одна из самых обсуждаемых продавцов одежды в Латвии и инфлюенсер. На ее страницу в Instagram подписаны 110 тысяч человек.

Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а вместе с мужем Наурисом - в поле зрения социальной службы и Инспекции по защите прав детей.

В 2021 году Элина Дидрихсоне также участвовала в основании политической партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и выступала под 29-м номером на выборах.

Дидрихсоне и ее муж Наурис являются членами религиозной организации "Благая весть" (Prieka vēsts) и часто появляются на ее мероприятиях.

В свою очередь, в прошлом году она была включена в список Forbes Latvija - "30 до 30".

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