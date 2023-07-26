Элина Дидрихсоне с мужем станут звездами местного реалити-шоу

Инфлюенсер и торговец одеждой Элина Дидрихсоне вместе со своим мужем Наурисом согласились показать свою жизнь на телевидении. Оба стали героями шоу "Знаменитости. Без фильтра", пишет издание Privatā Dzīve.
Для Элины не будет чем-то необычным предстать перед камерой, ведь каждый свой шаг она уже много лет демонстрирует в социальных сетях.
Как известно, у семьи Дидрихсоне образовалась большая группа поклонников, а также критиков.
Представитель Helio Media подтвердил Apollo.lv участие Элины и Науриса в шоу и обещает, что подробности об этом зрители узнают уже в середине августа.
Напомним, Элина Дидрихсоне - одна из самых обсуждаемых продавцов одежды в Латвии и инфлюенсер. На ее страницу в Instagram подписаны 110 тысяч человек.
Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а вместе с мужем Наурисом - в поле зрения социальной службы и Инспекции по защите прав детей.
В 2021 году Элина Дидрихсоне также участвовала в основании политической партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и выступала под 29-м номером на выборах.
Дидрихсоне и ее муж Наурис являются членами религиозной организации "Благая весть" (Prieka vēsts) и часто появляются на ее мероприятиях.
В свою очередь, в прошлом году она была включена в список Forbes Latvija - "30 до 30".
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