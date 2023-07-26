Летние травы, из которых получаются самые полезные чаи

Латвийская природа щедро одарена различными природными дарами, из которых можно приготовить вкусные и полезные напитки. Лайла Залите, фармацевт аптечных сетей Apotheka, рассказывает, какие лекарственные растения использовать для приготовления травяных чаев.
"Лето - пора, когда можно смело выбирать и освежаться травяными чаями, которые будут свежими, ароматными и наполненными целебными свойствами. Зная о положительном влиянии растений на организм и выпивая теплый напиток, приготовленный из растений, вы летом сможете освежиться даже успешнее, чем употребляя ледяной напиток. Ассортимент травяных чаев широк, причем чаи можно готовить как из одного растения, так и смешивая несколько растений вместе. Кроме того, дары природы можно использовать как в прохладную погоду, чтобы согреться, так и в теплую, чтобы освежиться, дополняя воду комнатной температуры различными растениями. Однако следует учитывать, что для достижения терапевтического эффекта просто заливать травы водой недостаточно - при лечении, подобно приему медикаментов, необходимо строго соблюдать рецепт, продолжительность и порядок употребления чая", - рассказывает фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Рекомендованные для приготовления травяных чаев растения:
1. Соцветия липы
Чай из соцветий липы имеет медово-сладкий вкус. Липовый чай рекомендуется при простуде и воспалении верхних дыхательных путей. Полезно будет и наружное полоскание полости рта.
2. Лимонная мята
Лимонная мята содержит много эфирных масел, в ней высокое количество аскорбиновой кислоты и каротина. Чай из лимонной мяты легким успокаивающим действием, помогает снизить нервозность и снять вызванную напряжением головную боль.
3. Лабазник (таволга)
Чай из лабазника очень ароматный. Обладает успокаивающим действием и рекомендуется для улучшения качества сна. Полезен чай будет и при простуде, так как обладает потогонными, жаропонижающими свойствами. Чай из лабазника не следует пить людям, которые не могут принимать лекарства, содержащие аспирин или его производные.
4. Мята перечная
Поскольку перечная мята содержит ментол, холодовые рецепторы реагируют на него и способствуют ощущению охлаждения и освежения, а также обеспечивают выработку энергии.
4. Душица
Приготовленный из душицы чай имеет сладкий, приятный вкус. Душица оказывает успокаивающее, спазмолитическое действие, уменьшает воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте и улучшает процессы пищеварения. Не рекомендуется употреблять душицу во время беременности
5. Крапива
Чай из крапивы является сильным мочегонным средством. Стакан прохладного чая из крапивы поможет уменьшить отек.
6. Ромашка аптечная
Ромашка аптечная обладает успокаивающими свойствами, ее рекомендуют для лечения воспалений. Ромашка аптечная также используется для улучшения процессов пищеварения. Ромашка аптечная – одно из самых широко используемых лекарственных растений, ценна она и при наружном применении – для компрессов, ванночек, полосканий, ингаляций.
7. Тысячелистник
Тысячелистник уникален для нашей климатической зоны. Это растение хорошо известно, но недооценено. Тысячелистник обладает выраженным противовирусным действием, предотвращает спазмы, снижает артериальное давление, останавливает кровотечения и способствует заживлению ран. Вкус тысячелистника приятный в малых дозах, но горький и острый в больших. Тысячелистник не рекомендуется употреблять во время беременности.
8. Цветы бузины
Чай или теплый напиток из бузины обладает потогонным действием, помогает организму быстрее остыть.
9. Мелисса
Вкус мелиссы похож на мяту, но он мягче и имеет цитрусовый привкус. Это лекарственное растение обладает седативными, спазмолитическими свойствами и положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
9. Лаванда
Лаванда - одно из самых насыщенных эфирными маслами растений, которое чаще всего применяют наружно. Однако лаванду можно использовать и в чае, но имейте в виду, что вкус чая поначалу может показаться специфическим. Чай из лаванды улучшит качество сна, а также его рекомендуется употреблять в качестве вспомогательного средства для профилактики депрессии. Лаванду не рекомендуется употреблять во время беременности.
"Чтобы сделать любой чай или напиток более интересным, для игры вкусов и красок, в них можно добавить больше нетрадиционных растений, таких как чашечки садовой клубники, земляники, ягоды и листья черной смородины, цветки василька, лепестки розы, а также травы, найденные в саду, такие как тмин, иссоп. При употреблении напитков из растений летом следует учитывать, что в жаркую погоду нельзя пить ледяной напиток, потому что можно быстро простудиться, и на организм на самом деле будет подвержен сильной нагрузке. При употреблении ледяного напитка рецепторы посылают в мозг сигнал о холоде, и тело начинает себя согревать, чтобы согреть источник холода, и таким образом создается замкнутый круг - с одной стороны, мы охлаждаем себя, но тело опять согревает само себя", - рассказывает фармацевт Apotheka Лайла Залите.
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