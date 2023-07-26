Летние травы, из которых получаются самые полезные чаи

Лаванда - одно из самых насыщенных эфирными маслами растений, которое чаще всего применяют наружно. Однако лаванду можно использовать и в чае, но имейте в виду, что вкус чая поначалу может показаться специфическим. Чай из лаванды улучшит качество сна, а также его рекомендуется употреблять в качестве вспомогательного средства для профилактики депрессии. Лаванду не рекомендуется употреблять во время беременности.

"Чтобы сделать любой чай или напиток более интересным, для игры вкусов и красок, в них можно добавить больше нетрадиционных растений, таких как чашечки садовой клубники, земляники, ягоды и листья черной смородины, цветки василька, лепестки розы, а также травы, найденные в саду, такие как тмин, иссоп. При употреблении напитков из растений летом следует учитывать, что в жаркую погоду нельзя пить ледяной напиток, потому что можно быстро простудиться, и на организм на самом деле будет подвержен сильной нагрузке. При употреблении ледяного напитка рецепторы посылают в мозг сигнал о холоде, и тело начинает себя согревать, чтобы согреть источник холода, и таким образом создается замкнутый круг - с одной стороны, мы охлаждаем себя, но тело опять согревает само себя", - рассказывает фармацевт Apotheka Лайла Залите.