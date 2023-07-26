В период сбора урожая полиция и CSDD будут проверять зерновозную технику

Чтобы сезон сбора урожая прошел без проблем, полиция и CSDD призывают следить за техническим состоянием транспортных средств - перед выездом проверить состояние шин, тормозов и рулевого механизма. В целях контроля за техническим состоянием этих видов транспортных средств Госполиция совместно с CSDD в сезон сбора урожая будет проводить проверки технического состояния транспортных средств.

"Мы просим грузоперевозчиков отнестись с пониманием, ведь цель проверок - предотвратить опасность, которую может создать транспортное средство, находящееся в технически несоответствующем состоянии", - пишет полиция.

В пунктах приема грузов, на поворотах или перекрестках часто происходит высыпание зерна на проезжую часть, что представляет опасность и для других участников дорожного движения, так как при наезде на рассыпанное зерно транспортное средство может занести, а водитель может не справиться с управлением. Поэтому перевозчикам важно следить за тем, чтобы груз зерен при движении не высыпался из грузового отсека, а при необходимости был накрыт. Также важно после разгрузки очистить грузовой отсек.

Также грузоперевозчики должны следить за разрешенной массой транспортного средства - ни в коем случае нельзя нагружать его больше разрешенного объема, так как перегруженным транспортным средством может быть труднее управлять, в том числе - вовремя затормозить. Также лишний вес влияет на долговечность шин.

Полиция призывает других участников дорожного движения и жителей окрестностей также отнестись к проверкам с пониманием и учесть, что количество грузовиков, комбайнов и тракторов на дорогах в это время будет больше, чем обычно.

Также следует учитывать, что в местах разгрузки грузов могут образовываться очереди, а возле отдельных зданий будет усиленное движение этих транспортных средств.