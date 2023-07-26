Сильный удар и тяжелое падение: водитель в Даугавпилсе сбил двух женщин и сбежал

В данный момент Мария находится в больничной палате в Даугавпилсе и пытается восстановиться от эмоциональных и физических травм.

Камера видеонаблюдения с соседского дома записала звук ДТП. В кадр авария не попала, однако торможение и удар слышны очень хорошо.

Подруга ударилась о бок автомобиля, однако Мария получила удар фронтально и ее подкинуло в воздух. Последовало тяжелое падение на асфальт, женщина на мгновение потеряла сознание.

Автомобиль остановился. Из него пытался выйти пассажир, однако водитель его остановил. Скорее всего, человек хотел подбежать к пострадавшим и проверить их состояние, однако спустя мгновение двери захлопнулись и машина уехала. Водитель, отъехав в сторону, выскочил из-за руля и бросился бежать. Он по-прежнему находится в розыске.

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