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Сильный удар и тяжелое падение: водитель в Даугавпилсе сбил двух женщин и сбежал

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Пешеходный переход
Пешеходный переход Фото: Edijs Pālens/LETA

В прошлый вторник, 18 июля, в 15:30 водитель на большой скорости пытался проехать перекресток улиц Валкас и Баускас в Даугавпилсе. Водитель на пешеходном переходе сбил двух женщин и сбежал с места происшествия, сообщает передача Degpunktā.

В данный момент Мария находится в больничной палате в Даугавпилсе и пытается восстановиться от эмоциональных и физических травм.

Камера видеонаблюдения с соседского дома записала звук ДТП. В кадр авария не попала, однако торможение и удар слышны очень хорошо.

Подруга ударилась о бок автомобиля, однако Мария получила удар фронтально и ее подкинуло в воздух. Последовало тяжелое падение на асфальт, женщина на мгновение потеряла сознание.

Автомобиль остановился. Из него пытался выйти пассажир, однако водитель его остановил. Скорее всего, человек хотел подбежать к пострадавшим и проверить их состояние, однако спустя мгновение двери захлопнулись и машина уехала. Водитель, отъехав в сторону, выскочил из-за руля и бросился бежать. Он по-прежнему находится в розыске.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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