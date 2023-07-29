Счастливчики: 3 знака Зодиака, жизнь которых перевернется в августе

Именно представители этих трех знаков Зодиака просто обречены быть успешными и счастливыми в августе, по мнению астрологов DailyHoro.
Дева
Девы окажутся в сильной позиции, но только до 23 августа. Однако они успеют сделать все самое важное за это время. Главное - отбросить страхи и сомнения! Мысли об успехе откроют все двери и заставят идти в гору.
Необходимо инвестировать свое время в дела и работу. В августе также может быть много желающих познакомиться с Девами и пофлиртовать.
Стрелец
Стрельцам в общении с другими людьми поможет сопереживание, эмпатия. Прохлада и отстраненность могут лишить их самих чужой поддержки. Август - время взаимодействия с людьми!
Любые неурядицы и мысли о неприятных происшествиях быстро улетучатся и не оставят следа в душе представителей данного знака Зодиака. Это время очищения, эмоционального подъема, обретения веры.
Водолей
Водолеям удастся наладить отношения с близкими и друзьями, стать лучшими во всех сферах. Это то самое время, когда важно работать над собой.
Водолеи станут лучше и в плане бизнеса или работы, обучения. Идти к цели нужно кратчайшим путем. Он будет самым верным, но не всегда самым простым. Искать какие-то обходные пути не нужно, лучше положиться на поддержку близких и верить в свои силы.
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