В Эстонии беженцев, прервавших языковое обучение, попросят вернуть потраченные на них деньги

Он также не понимает причин возмещения расходов на учебу в случае прерывания обучения. "Основной мотив – высокий спрос на изучение языка как среди получателей международной защиты, так и среди плохо интегрированных постоянных жителей. Но, к сожалению, финансовое наказание тех, кто прерывает обучение, никак не снижает спрос и не создает дополнительных учебных мест. Если иностранец уже участвует в языковых занятиях и на каком-то этапе выбывает, заменить его кем-то в середине периода мало шансов. Также страх потерять деньги никого не заставляет учиться лучше и не мотивирует приходить на курсы, – сказал Одинец. – Давно известно, что страх не заставляет учиться лучше, а создает дополнительный стресс и демотивирует".

Регулирование этого ландшафта нуждается в пересмотре и большей логичности. "С точки зрения организации языкового обучения, Закон об иностранцах, Закон о предоставлении иностранцам международной защиты, программы адаптации и языковое обучение, организованное министерством культуры, несопоставимы и на данный момент не могут быть согласованы между собой", – добавил Одинец.

Выбор беженца: зарабатывать на жизнь или посещать языковые курсы

"Я не учу эстонский язык, потому что это требует времени, а я должна работать. А если я не работаю, у меня нет денег ни на аренду жилья, ни на хлеб", – сказала Postimees в феврале военная беженка Инна.

Военная беженка Влада всего несколько дней назад сдала языковой экзамен на уровень А1. Для этого она учила эстонский язык после работы, иногда во время работы и у нее было два с половиной часа онлайн-обучения каждый понедельник, вторник и среду. "Я слушала в наушниках на работе. Если были очень сложные темы, я просила, чтобы меня отпустили с работы пораньше", – говорит Влада.

Военная беженка Анастасия выучила самые простые слова: привет, хорошего дня, до встречи, спасибо, пожалуйста. "Но в городе очень трудно понять эстонский язык", – признается она.

По рассказу Инны, выучить язык можно, когда перед вами стоит цель и вы постоянно к ней стремитесь, например, занимаетесь самостоятельно дома. "Но если заниматься повседневными делами, выучить язык за год очень сложно", – утверждает она. Влада добавляет, что на языковых курсах училась очень мало, потому что параллельно работала и решала бытовые вопросы.