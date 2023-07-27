Бизнесмена Иванова признали виновным по делу о введении адвоката в заблуждение

Рижский окружной суд приговорил бизнесмена Игоря Иванова к одному году и девяти месяцам лишения свободы по делу о введении в заблуждение адвоката Аллы Барбаши (Юраша). Бизнесмен утверждал, что готовится заказное убийство адвоката.
Игоря Иванова и Вячеслава Гончарова обвиняют в хулиганстве. Иванова также обвиняют в приобретении и хранении без разрешения взрывного устройства, а также в приобретении и хранении без разрешения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Суд приговорил Гончарова к лишению свободы сроком на один год, общественным работам на 170 часов, лишению права управления транспортными средствами на пять лет, а Иванова - к лишению свободы на один год и девять месяцев.
Согласно обвинительному заключению, Гончаров, руководствуясь хулиганскими побуждениями и своими личными, известными только ему интересами, пренебрегая нормами морали и пренебрегая интересами общества, решил совершить грубые действия в адвоката Аллы Барбаши, а также вовлек в хулиганские действия своего знакомого Иванова, сообщает LETA.
Осознавая свой преступный умысел, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправил Иванову два текстовых сообщения с номера своего мобильного телефона, в которых велел сообщить адвокату, что получен заказ на ее убийство.
Получив эти текстовые сообщения, Иванов сообщил адвокату, что готовится ее убийство.
На следующий день, когда двое мужчин встретились, стало ясно, что информация, присланная в текстовых сообщениях, является выдумкой Гончарова, а что на самом деле опасности для адвоката нет.
Несмотря на эту информацию, Иванов, продолжая вводить адвоката в заблуждение, связался с ней по телефону и сообщил, что угроза ее жизни все еще существует, тем самым подкрепив предоставленные им самим ложные сведения о заказном убийстве.
Подсудимый обещал уладить ситуацию и встретиться с известными только ему людьми, связанными с планируемым убийством.
Дальнейшие действия свидетельствовали о явном неуважении к обществу, которое проявлялось в настойчивых, длительных и демонстративных действиях, направленных против адвоката и нарушающих ее покой.
Потерпевшая, опасаясь угрозы для своей жизни, была ограничена в свободе передвижения и свободы действий, например, она не имела возможности свободно встречаться с членами семьи, заключила прокуратура.
Также потерпевшая была вынуждена прекратить работу и не получала дохода. Кроме того, была существенно нарушена и работа адвокатского бюро.
Иванов и его адвокат, который готовится подать апелляцию, не согласны с приговором суда.
"Никаких доказательств того, что действия Иванова после получения смс-сообщения могут быть признаны хулиганскими, не имеется. Кроме того, ничто из найденного в деле не подтверждает, что действия Иванова как объективно, так и субъективно имеют признаки состава уголовного преступления - хулиганства", - говорится в заявлении адвоката Иванова.
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