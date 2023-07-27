Бизнесмена Иванова признали виновным по делу о введении адвоката в заблуждение

Несмотря на эту информацию, Иванов, продолжая вводить адвоката в заблуждение, связался с ней по телефону и сообщил, что угроза ее жизни все еще существует, тем самым подкрепив предоставленные им самим ложные сведения о заказном убийстве.

Подсудимый обещал уладить ситуацию и встретиться с известными только ему людьми, связанными с планируемым убийством.

Дальнейшие действия свидетельствовали о явном неуважении к обществу, которое проявлялось в настойчивых, длительных и демонстративных действиях, направленных против адвоката и нарушающих ее покой.

Потерпевшая, опасаясь угрозы для своей жизни, была ограничена в свободе передвижения и свободы действий, например, она не имела возможности свободно встречаться с членами семьи, заключила прокуратура.

Также потерпевшая была вынуждена прекратить работу и не получала дохода. Кроме того, была существенно нарушена и работа адвокатского бюро.

Иванов и его адвокат, который готовится подать апелляцию, не согласны с приговором суда.

"Никаких доказательств того, что действия Иванова после получения смс-сообщения могут быть признаны хулиганскими, не имеется. Кроме того, ничто из найденного в деле не подтверждает, что действия Иванова как объективно, так и субъективно имеют признаки состава уголовного преступления - хулиганства", - говорится в заявлении адвоката Иванова.